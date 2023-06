Senador Sérgio Petecão entrega 17 beneficiadoras de arroz aos produtores rurais de Epitaciolândia

Rio Branco pode ter Agência Fluvial da Marinha do Brasil

Senador Sérgio Petecão recebeu em seu gabinete em Brasília, a visita do comandante do 9º Distrito Naval, do vice-almirante Lobo e de sua assessoria de relações institucionais.

Na ocasião, o senador fez uma demonstração da atuação da Marinha do Brasil, na área de comando do 9º Distrito, que abrange os estados do Acre Amazonas, Roraima e Rondônia, ressaltando as operações de segurança do tráfego aquaviário e assistência médico-hospitalar às populações ribeirinhas.

Foi tratado também da alocação de emendas de sua autoria, para ajudar nesse projeto dede trabalho humanitário, que o senador considera imprescindível.

Outro assunto tratado foi a possibilidade de transferência da Agência Fluvial da Marinha do Brasil de Boca do Acre, no Amazonas, para a capital Rio Branco, no Acre.