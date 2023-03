Senador Sérgio Petecão e parlamentares do Acre buscam mais acesso ao crédito para cooperativas

O senador Sérgio Petecão (PSD/AC) e membros da bancada do Acre se reuniram, na tarde desta quarta-feira (15), com integrantes da Organização das Cooperativas do Brasileiras no Acre – OCB/AC. Na pauta estavam temas ligados à desburocratização, aperfeiçoamento e ampliação do limite de Crédito do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO).

Segundo o Presidente da OCB/AC, Valdemiro Rocha, entraves burocráticos nas operações têm deixado associados fora da linha de crédito. Entre os problemas relatados, enumerou, a limitação do valor médio por operação de crédito, o chamado “ticket médio”, que é de até R$ 200 mil, e a morosidade nos ajustes dos sistemas e processos do BASA.

Rocha esclareceu que o valor médio está inviabilizando operações de crédito com valores mais altos, com isso, não será possível atingir a meta de aplicar 100% do valor destinado às cooperativas.

Outro ponto citado é a necessidade de ampliação do percentual, dos atuais 10%, para 15% ou 20% do total dos recursos do FNO disponibilizados para em cada exercício. Para isso, seria necessário a alteração nova alteração da Lei.

Para o ano de 2023, estão previstos para cooperativismo de crédito via SICOOB/ SICREDI R$ 238 milhões. Parte do valor, R$ 21 milhões serão para as linhas de crédito no Acre.

Sérgio Petecão, que é defensor de oportunidades para o pequeno e médio produtor, vê nas cooperativas de crédito um instrumento importantíssimo de acesso ao crédito. Segundo explicou, é preciso a atuação conjunta dos parlamentares, principalmente os da região norte.

“Estamos tratando de um sistema que hoje é primordial no financiamento do agricultor. As cooperativas de crédito possuem a maior rede de atendimento entre as instituições financeiras do país, estão onde os bancos não estão! Vamos procurar mobilizar mais parlamentares, e promover reuniões com o BASA a fim de garantir mais transparência e abrangência no acesso ao credito” avaliou o senador.

A reunião contou com a presença do Sr. Valdemiro Rocha, Presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre – OCB AC; Emerson Gomes, diretor do ramo de transportes; Edilson Araújo, diretor do ramo agropecuário; Erick Nascimento, assessor jurídico da OCB/AC, e dos deputados federais Meire Serafim (União), Socorro Neri (PP), Eduardo Velloso (união), Gerlen Diniz (PP), Roberto Duarte (Republicanos) e Zezinho Barbary (PP).

Fundo Constitucional de Financiamento do Norte

O Fundo Constitucional de Financiamento do Norte – FNO, criado em setembro de 1989, tem o objetivo de contribuir para a promoção do desenvolvimento econômico e social da região norte, através de programas de financiamento aos setores produtivos privados. Os recursos do FNO são administrados pelo Banco da Amazônia – BASA

Em 2021, através de emendas apresentadas pelo senador Sérgio Petecão (PSD/AC) e o então senador Acir Gurgacz, as regras foram alteradas garantindo o repasse de 10% para as cooperativas de crédito da região norte.

