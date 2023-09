Senador Sérgio Petecão e ministro de Portos e Aeroportos vão discutir plano de aviação para o Acre

Determinado em encontrar soluções para os problemas do setor aéreo do Acre, o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) se reuniu, na quarta-feira (20), com o novo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, para debater os desafios relacionados aos serviços aéreos prestados pelas empresas Gol Linhas Aéreas e Latam, que operam voos comerciais para o estado.

Na ocasião, o parlamentar detalhou ao ministro, que recentemente assumiu a pasta, a precária situação dos serviços oferecidos pelas companhias aéreas, além dos altos custos nos preços das passagens. Explicou que a qualidade de tais serviços tem piorado nos últimos anos devido à escassez de voos diários, que frequentemente operam com capacidade total, além de cobrarem uma das tarifas mais elevadas do Brasil.

Durante o encontro, o ministro, que demonstrou grande consideração pelo senador Petecão, comprometeu-se a convocar as companhias aéreas para discutir um plano de aviação voltado para o estado.

“Vou chamar as companhias aéreas para que possamos discutir um plano de aviação para o Acre, com o objetivo de aumentar o número de voos e beneficiar a população”, afirmou o ministro.

Além de debater o plano de aviação, comprometeu-se também em buscar outras alternativas para reduzir o custo das passagens, assim como em estudar a possibilidade de diminuir impostos e até mesmo promover a abertura do mercado para melhorar a concorrência, hoje restrita a duas companhias: a Gol Linhas Aéreas e a Latam.

Ao final da reunião, Silvio Costa Filho aceitou o convite do senador para visitar o Acre, onde planeja participar de uma audiência pública a ser realizada na Assembleia Legislativa (Aleac), com a participação de todos os setores envolvidos – representantes das companhias aéreas, da agência reguladora, do governo do estado e dos parlamentares. A data do evento será agendada com a assessoria do ministro.

“Entendo que uma audiência pública é o fórum adequado para debater o assunto, colher sugestões e, juntos, encontrar as soluções para os problemas. O que a população espera é que possamos discutir esse transtorno e encontrar uma solução urgente”, afirmou.

Para o senador, a disposição do ministro em reunir as empresas para discutir formas de melhorar e baratear as passagens, além de confirmar a sua vinda ao estado, representa um passo importante para a solução dos problemas relacionados à precariedade dos voos.

“Sua motivação em reunir as empresas, bem como em visitar o Acre demonstram sua sensibilidade com um problema grave que afeta diretamente nossa economia. O gesto do Silvinho [ministro] é um passo fundamental para a solução dos incômodos de falta de qualidade nos voos e dos elevados preços das passagens”, declarou.

Veja o vídeo: