Senador Sérgio Petecão é eleito presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado Federal

O senador Sérgio Petecão (PSD/AC) foi eleito, nesta-quarta feira (08), por aclamação, presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado Federal (CSP). Ele assumirá o comando do colegiado para o biênio 2023-2024.

A Comissão conta com 19 senadores titulares e 19 suplentes e é responsável pelo combate à corrupção, ao crime organizado, à lavagem de dinheiro; prevenção, fiscalização e combate ao tráfico de drogas; criação de políticas públicas de prevenção à violência e de promoção da paz social; fiscalização e acompanhamento do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e outros temas.

O colegiado ainda é responsável pelo recebimento e a avaliação de denúncias relativas a violência rural e urbana.

Petecão agradeceu a indicação dos colegas e prometeu manter o diálogo aberto com a sociedade, além de trazer para a CSP temas de interesse direto da população e de segurança nas fronteiras.

“Quero agradecer ao líder do meu partido, senador Otto Alencar, que meu deu essa missão de presidir a comissão de Segurança Pública. Anteriormente estive a oportunidade de presidir a CAS – Comissão de Assuntos Sociais – e, a frente daquela Comissão, juntamente com meus colegas, fomos a comissão que mais produziu nessa Casa nos últimos dois anos. Então quero, junto com vocês, ter essa honra e a responsabilidade de representar essa Comissão acima dos interesses políticos e partidários e temos que entender que os interesses do país em um tema que hoje está na ordem do dia desse país, a segurança pública”, afirmou Petecão.

Ao assumir a Comissão de Segurança Pública, Petecão deixa o comando da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal (CAS), na qual presidia desde 2021.

