Senador Sérgio Petecão e autoridades do setor produtivo se reúnem com presidente da CONAB

Foto: Edilson Rodrigues / Agência Senado

O senador Sérgio Petecão (PSD/AC) participou, na manhã desta terça-feira (18), de uma audiência conjunta das comissões de Serviços de Infraestrutura e de Desenvolvimento Regional para ouvir o ministro da Integração, Waldez Góes, sobre as parcerias e investimentos necessários em infraestrutura para a integração e o desenvolvimento do país.

Durante a audiência, Petecão destacou o bom relacionamento com o ministro e mencionou as ações rápidas enviadas ao Acre para socorrer as famílias vítimas das enchentes. Segundo o parlamentar, a resposta imediata do ministro e do governo foi fundamental para amenizar o sofrimento da população acreana. “Waldez chegou na região do bairro Conquista e ouviu todos os relatos da população, demonstrando solidariedade em um momento tão difícil”, comentou Petecão.

No entanto, o senador ressaltou que ainda há muito a ser feito para ajudar a população, especialmente os moradores e comerciantes que estão sofrendo com os desbarrancamentos causados pelas chuvas. “Nessas últimas semanas, muitas casas foram destruídas nos barrancos do rio. No sábado, estive no bairro da Base e pude ver a comoção de todos os moradores porque o bar do Zé do Banco havia caído. Todos estavam mobilizados, pois ele é uma pessoa tradicional no bairro”, afirmou o parlamentar.

Petecão finalizou sua fala agradecendo o apoio do ministro ao Acre e ressaltando a importância da reconstrução das vidas dos moradores atingidos, especialmente com a construção de casas para as pessoas que estão em áreas de risco. “Precisamos que técnicos sejam designados para viabilizar projetos para reconstruir casas e que o governo continue generoso com o nosso estado”, concluiu o senador.