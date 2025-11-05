Tudo sobre Política
Senador Sérgio Petecão destina R$ 955 mil para impulsionar a cafeicultura em Marechal Thaumaturgo
A cafeicultura segue ganhando força no Acre com o apoio do senador Sérgio Petecão (PSD-AC). Durante as comemorações pelos 33 anos de emancipação política de Marechal Thaumaturgo, o parlamentar anunciou o pagamento de R$ 955 mil ao município, recursos destinados à aquisição de 200 mil mudas de café clonais e 24 toneladas de adubo.
Os recursos, articulados por Petecão junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), têm como objetivo fortalecer a agricultura familiar, ampliar as oportunidades de renda e diversificar as atividades rurais. O investimento também estimula a recuperação de áreas degradadas e reforça o compromisso com um modelo de desenvolvimento sustentável, que alia produtividade e preservação ambiental.
Segundo o senador, o avanço da cafeicultura tem transformado a realidade de centenas de agricultores acreanos, que encontram no cultivo do café uma alternativa segura e rentável.
“Essa conquista impulsiona a produção, gera mais empregos e traz prosperidade para os pequenos agricultores, que muitas vezes não têm recursos para preparar a terra ou comprar mudas. Além disso, o avanço da cafeicultura contribui para a preservação ambiental”, destacou Petecão.
Nos últimos três anos, o parlamentar já destinou mais de R$ 5,3 milhões para fortalecer a cadeia produtiva do café no Acre, com foco especial na região do Juruá. Os investimentos têm beneficiado produtores de Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Mâncio Lima, resultando em maior produtividade, melhoria da qualidade dos grãos e abertura de novos mercados para o café acreano, que começa a ganhar reconhecimento nacional.
O prefeito de Marechal Thaumaturgo, Valdélio Furtado, destacou o papel do senador nesse processo.
“O senador Petecão tem sido um parceiro incansável dos nossos produtores. Ele entende a importância da agricultura para a economia local e tem se dedicado com muito compromisso a trazer investimentos que realmente mudam a vida do homem do campo”, afirmou.
Petecão defende que o fortalecimento da cafeicultura depende da integração entre governo estadual e municípios, com ações de pesquisa, assistência técnica e capacitação. Segundo ele, o Acre tem potencial para se destacar ainda mais na produção de café de qualidade, com reconhecimento crescente nos mercados nacional e internacional.
“Com planejamento e apoio técnico, o café acreano pode se tornar uma das principais referências da nossa agricultura. Cada muda plantada representa um passo a mais na geração de renda, na sustentabilidade e no futuro do nosso estado”, completou o senador.
ABDI e Ifac lançam hub que promete transformar a produção e o empreendedorismo no Acre
ABDI e Ifac lançam hub de inovação para fortalecer cadeias produtivas do Acre.
O Aquiry InovaHub, que será criado em Rio Branco, podendo atender outros municípios do Acre, focará na geração de negócios e qualificação técnica, começando pela cadeia produtiva do café
A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e o Instituto Federal do Acre (Ifac) lançaram, o Aquiry InovaHub, que será um centro de inovação voltado à geração de negócios, qualificação técnica e fortalecimento das cadeias produtivas locais. O evento de lançamento foi realizado no Campus Rio Branco do Ifac.
O Aquiry InovaHub será implantado no campus do Instituto em Rio Branco, com potencial de atender outros municípios do estado. O projeto é resultado de um convênio de R$ 3,77 milhões, sendo R$ 3,2 milhões investidos pela ABDI e R$ 564 mil de contrapartida econômica do Ifac.
Com prazo de execução de 24 meses, a iniciativa contará com a gestão administrativa e financeira da Fundação de Educação, Tecnologia e Cultura da Paraíba (FUNETEC-PB).
A iniciativa tem como objetivo fortalecer as cadeias produtivas locais, com foco inicial no café, promovendo inovação, sustentabilidade e geração de negócios.
O Aquiry InovaHub integrará e potencializará estruturas já existentes no Ifac, como o Laboratório Maker e a INCUBAC, atualmente a única incubadora de empresas em operação no Acre. A sinergia entre esses ambientes visa consolidar o primeiro Centro de Inovação de Rio Branco, atuando como um catalisador para conectar empreendedores, instituições acadêmicas, cooperativas e o setor produtivo.
O projeto surge como uma ação estratégica para responder aos desafios do estado, promovendo a qualificação técnica e a maturidade digital de micro, pequenas e médias empresas.
A diretora de Economia Sustentável e Industrialização da ABDI, Perpétua Almeida, destaca que o hub é estratégico para a região.
“O Aquiry InovaHub é a materialização da Nova Indústria Brasil. Este investimento de mais de R$ 3 milhões dá continuidade ao trabalho que a ABDI já desenvolve no Acre na industrialização da produção do café e fortalecimento da sua cadeia produtiva, desde o apoio a cooperativas até a promoção da qualidade do produto”.
E acrescentou: “Agora, com o Hub, vamos acelerar a transformação digital e a inovação, agregando tecnologia e mais valor à produção local. Nosso objetivo é fortalecer a bioeconomia e posicionar o Acre como um polo de competitividade e desenvolvimento sustentável”, disse.
O reitor do Ifac, Fábio Storch, destacou a importância da parceria com a Agência.
“Acreditamos que este seja o primeiro de muitos convênios a serem firmados com a ABDI, agência que, até o presente momento, e até a chegada desta nova diretoria liderada pela Perpétua Almeida era pouco conhecida por nossa instituição e pelo nosso estado”.
“Esses investimentos visam fortalecer a principal missão do Ifac: oferecer à sociedade formação técnica e tecnológica de excelência, além de oferecer assessoria técnica para transformar ideias em negócios”, ressaltou o reitor.
Para além da infraestrutura, o projeto terá um foco intenso em formação prática e geração de soluções. O plano de trabalho prevê a oferta de cursos e capacitações online em áreas como agronegócio, gestão da produção, marketing e logística. Serão organizados eventos e maratonas de ideias (hackathons) para estimular o empreendedorismo, além de um “Desafio de Ideias” presencial com premiação para as equipes vencedoras. O convênio também prevê bolsas de estímulo à inovação para pesquisadores e extensionistas envolvidos.
O espaço físico contará com laboratório modernizado, duas salas de treinamento, arena de inovação para eventos, área de coworking e estúdio de videocast, dedicado à difusão de conhecimento sobre a cultura produtiva regional, incluindo uma série sobre a produção cafeeira acreana.
Após o término do convênio, o Ifac será o responsável pela sustentabilidade e manutenção do Aquiry InovaHub, garantindo a continuidade das atividades por meio de sua equipe técnica e da captação de novas parcerias e editais.
Milhões Desviados e Benefícios à Família Câmara: CPMI Expõe Ligações Suspeitas Entre Silas Câmara, Parentes e o Esquema do INSS
Rastro de Dinheiro Liga Silas Câmara e Parentes a Esquema Fraudulento – Foto: Reprodução Envolvido em um dos maiores escândalos...
Silêncio dos Bestene Sobre Mailza 2026 Expõe Estratégia para Assumir a Prefeitura com Eventual Renúncia de Bocalom ao Disputar o Governo
Para a família Bestene, parece ser mais vantajoso abandonar o projeto Mailza 2026 e torcer pela renúncia de Bocalom. É...
Padeiro é alvo de críticas após população madrugar em filas humilhantes para receber sacolão entregue pela nora e secretária de Assistência Social
Fila de madrugada, poucas fichas e humilhação: população do Bujari denuncia descaso da Prefeitura e da Secretaria de Assistência Social....
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar
Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo Uma reportagem...
Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria no Juruá e cumprem 28 mandados judiciais
Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria e miram organização criminosa no Juruá. Foto: Assessoria O Grupo de Atuação Especial...
Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul
Mulher é morta a facadas em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Civil Uma noite de violência chocou os moradores...
Equipe Multidisciplinar da educação de Brasiléia participa de capacitação sobre mediação de conflitos escolares
(Verônica Rodrigues) – O Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação (CAOPEDUC) promoveu, nesta quarta-feira (5), uma roda de...
Encontro Pedagógico da Educação Infantil do município fortalece práticas pedagógicas em Cruzeiro do Sul
(Assessoria) – Um Encontro Pedagógico realizado nesta quarta-feira, 29, no Educandário, reuniu a equipe da Educação Infantil da Prefeitura de...
Creche Municipal Ranalaires da Silva Lopes Incentiva Imaginação Infantil com o Projeto “Conto de Fadas
Creche Municipal Ranalaires desenvolve Projeto Conto de Fadas (Assessoria) – A Creche Municipal Ranalaires da Silva Lopes desenvolve o Projeto...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Com o objetivo de preservar o gramado do Cruzeirão jogos são suspensos temporariamente em Cruzeiro do Sul
A partir desta terça-feira, 4, os jogos estão suspensos temporariamente no Estádio O Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul. A medida...
Brasiléia sedia o II Festival de Esportes Paralímpicos 2025 e celebra encontro de inclusão, talentos locais e superação
II Festival de Esportes Paralímpicos 2025 reúne inclusão, talento e emoção em Brasiléia. O município de Brasiléia foi palco, neste...
Prefeitura de Assis Brasil da início ao Campeonato da primeira Divisão e incentiva o esporte no município
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, realizou na noite desta sexta-feira (31) a abertura...
