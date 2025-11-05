Senador Sérgio Petecão destina R$ 955 mil para impulsionar a cafeicultura em Marechal Thaumaturgo

ABDI e Ifac lançam hub de inovação para fortalecer cadeias produtivas do Acre.

O Aquiry InovaHub, que será criado em Rio Branco, podendo atender outros municípios do Acre, focará na geração de negócios e qualificação técnica, começando pela cadeia produtiva do café

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e o Instituto Federal do Acre (Ifac) lançaram, o Aquiry InovaHub, que será um centro de inovação voltado à geração de negócios, qualificação técnica e fortalecimento das cadeias produtivas locais. O evento de lançamento foi realizado no Campus Rio Branco do Ifac.

O Aquiry InovaHub será implantado no campus do Instituto em Rio Branco, com potencial de atender outros municípios do estado. O projeto é resultado de um convênio de R$ 3,77 milhões, sendo R$ 3,2 milhões investidos pela ABDI e R$ 564 mil de contrapartida econômica do Ifac.

Com prazo de execução de 24 meses, a iniciativa contará com a gestão administrativa e financeira da Fundação de Educação, Tecnologia e Cultura da Paraíba (FUNETEC-PB).

A iniciativa tem como objetivo fortalecer as cadeias produtivas locais, com foco inicial no café, promovendo inovação, sustentabilidade e geração de negócios.

O Aquiry InovaHub integrará e potencializará estruturas já existentes no Ifac, como o Laboratório Maker e a INCUBAC, atualmente a única incubadora de empresas em operação no Acre. A sinergia entre esses ambientes visa consolidar o primeiro Centro de Inovação de Rio Branco, atuando como um catalisador para conectar empreendedores, instituições acadêmicas, cooperativas e o setor produtivo.

O projeto surge como uma ação estratégica para responder aos desafios do estado, promovendo a qualificação técnica e a maturidade digital de micro, pequenas e médias empresas.

A diretora de Economia Sustentável e Industrialização da ABDI, Perpétua Almeida, destaca que o hub é estratégico para a região.

“O Aquiry InovaHub é a materialização da Nova Indústria Brasil. Este investimento de mais de R$ 3 milhões dá continuidade ao trabalho que a ABDI já desenvolve no Acre na industrialização da produção do café e fortalecimento da sua cadeia produtiva, desde o apoio a cooperativas até a promoção da qualidade do produto”.

E acrescentou: “Agora, com o Hub, vamos acelerar a transformação digital e a inovação, agregando tecnologia e mais valor à produção local. Nosso objetivo é fortalecer a bioeconomia e posicionar o Acre como um polo de competitividade e desenvolvimento sustentável”, disse.

O reitor do Ifac, Fábio Storch, destacou a importância da parceria com a Agência.

“Acreditamos que este seja o primeiro de muitos convênios a serem firmados com a ABDI, agência que, até o presente momento, e até a chegada desta nova diretoria liderada pela Perpétua Almeida era pouco conhecida por nossa instituição e pelo nosso estado”.

“Esses investimentos visam fortalecer a principal missão do Ifac: oferecer à sociedade formação técnica e tecnológica de excelência, além de oferecer assessoria técnica para transformar ideias em negócios”, ressaltou o reitor.

Para além da infraestrutura, o projeto terá um foco intenso em formação prática e geração de soluções. O plano de trabalho prevê a oferta de cursos e capacitações online em áreas como agronegócio, gestão da produção, marketing e logística. Serão organizados eventos e maratonas de ideias (hackathons) para estimular o empreendedorismo, além de um “Desafio de Ideias” presencial com premiação para as equipes vencedoras. O convênio também prevê bolsas de estímulo à inovação para pesquisadores e extensionistas envolvidos.

O espaço físico contará com laboratório modernizado, duas salas de treinamento, arena de inovação para eventos, área de coworking e estúdio de videocast, dedicado à difusão de conhecimento sobre a cultura produtiva regional, incluindo uma série sobre a produção cafeeira acreana.

Após o término do convênio, o Ifac será o responsável pela sustentabilidade e manutenção do Aquiry InovaHub, garantindo a continuidade das atividades por meio de sua equipe técnica e da captação de novas parcerias e editais.