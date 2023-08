Senador Sérgio Petecão destina R$ 768 mil para construção de quadra esportiva no município de Capixaba

Assessoria – O senador Sérgio Petecão compartilhou um novo desenvolvimento em sua missão de atender às necessidades da população de Capixaba. Desta vez, o parlamentar anunciou o empenho de recursos federais no valor de R$ 768 mil para a construção de uma moderna quadra esportiva com grama sintética. Reconhecendo a relevância do esporte como um espaço de encontro e integração social, Petecão ressalta seu compromisso com a comunidade.

A indicação desse financiamento provém do Programa Calha Norte (PCN), uma iniciativa ligada ao Ministério da Defesa. Em prol da agilidade do processo, o senador aconselhou o prefeito Manoel Maia e sua equipe técnica a começar imediatamente o planejamento e a licitação do projeto, visando a obter acesso aos recursos destinados.

Ao destacar sua dedicação ao municipalismo, Petecão demonstra sua crença na importância de investir nas cidades, considerando-as como os locais onde as pessoas residem e necessitam do apoio direto das autoridades públicas. Sua atuação parlamentar, alinhada com esse compromisso, visa retribuir a confiança depositada pela população acreana ao eleger o senador.

A alocação desses fundos para a construção da quadra esportiva é um exemplo tangível do esforço contínuo de Petecão para proporcionar melhorias significativas à região, promovendo a prática esportiva e fortalecendo os laços comunitários.