Senador Sérgio Petecão destina R$ 7,2 milhões para serem investidos nas obras de infraestrutura de Rio Branco

Aproveitando o bom trânsito nas esferas do governo federal, o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta terça-feira (1°), mais um empenho de recursos federais no valor de 7,2 milhões para melhorias na infraestrutura da capital Rio Branco. Informou que os valores são provenientes de sua indicação através do Programa Calha Norte (PCN), vinculado ao Ministério da Defesa.

Informou, ainda, que as verbas serão aplicadas pela prefeitura em várias iniciativas, como a da construção do Restaurante Popular no 2º Distrito, a construção do galpão para ribeirinhos, conhecido como Galpão de Entreposto, e para coberturas das quadras esportivas no bairro Floresta, das quadras de grama sintética do Tangará e, outra, no João Eduardo.

“O primeiro e mais importante passo já foi dado por mim junto ao governo federal, que é o empenho dos recursos, ou seja, o dinheiro nós já garantimos. Agora, nas próximas semanas, o Ministério da Defesa irá creditar os valores na conta da prefeitura. Mas alerto que, para acelerar os processos, o prefeito e sua equipe técnica já devem iniciar a elaboração dos projetos e licitar as obras.”

Petecão comunicou que somente no decorrer de 2023 já destinou à prefeitura de Rio Branco aproximadamente R$ 28,5 milhões em novos investimentos, com o objetivo de promover o desenvolvimento do município por meio de novas obras e iniciativas.

Ressaltou também a previsão, para os próximos dias, de um empenho de mais R$ 4,8 milhões para investimentos em pavimentação de ramais, objetivando melhorar a infraestrutura das vias do município e facilitar o acesso em áreas rurais, sem contar outros R$ 3,1 milhões para a aquisição de dez vans destinadas à assistência social do município, com o propósito de ampliar o atendimento e garantir a mobilidade adequada à população em situação de vulnerabilidade.

Com seu trabalho parlamentar em defesa do municipalismo, o senador declarou que investir nos municípios é investir nas pessoas, uma vez que é lá na comunidade que as pessoas vivem e precisam da atuação direta do poder público.