Senador Sérgio Petecão destina R$ 24,4 milhões para obras de infraestrutura nos municípios acreanos

Benquisto e possuindo excelente trânsito nas esferas do governo federal, o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta segunda-feira (10), mais um empenho de recursos federais no valor de 24,4 milhões para melhorias na infraestrutura de municípios do estado. Os valores são provenientes de emenda de sua autoria, através da modalidade de transferências especiais junto ao Ministério da Fazenda.

O senador informou que as verbas serão aplicadas pelas prefeituras em várias iniciativas, de acordo com as necessidades de cada uma, tais como melhorias de mercado municipal, revitalização de espaços esportivos, construção de creche, aquisição de placas fotovoltaicas para ribeirinhos, urbanização de orla e melhorias de ramais, entre outras obras.

Ressaltou que, além de o governo do estado – através da Secretaria Estadual de Segurança Pública – e o Tribunal de Conta (TCE), serão beneficiados neste primeiro momento os municípios de Acrelândia, Assis Brasil, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Rio Branco, Rodrigues Alves e Xapuri.

Como o empenho desse dinheiro já está garantido pelo governo federal, o senador ressaltou deverem as prefeituras se adiantar e elaborar os projetos e as licitações para que as obras se iniciem mais rapidamente quando da liberação dessas verbas.

Municipalista, destacou que investir nos municípios é investir nas pessoas, uma vez que é lá na comunidade que as pessoas vivem e precisam da atuação direta do poder público.

“O primeiro e mais importante passo já foi dado por mim junto ao governo federal, que é o empenho dos recursos, ou seja, o dinheiro nós já garantimos. Agora, nas próximas semanas, o Ministério da Fazenda irá creditar os valores nas contas das prefeituras. Mas alerto que, para acelerar os processos, os prefeitos e suas equipes técnicas já devem iniciar os projetos e licitar as obras municipais que pretendem executar, ” recomendou.