Senador Sérgio Petecão destina R$ 2,4 milhões para maquinários ao município de Marechal Thaumaturgo

Senador Sérgio Petecão – Foto: Assessoria Senador Federal

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta terça-feira (2), a liberação de aproximadamente R$ 12,5 milhões para a prefeitura de Rio Branco, destinados à aquisição de maquinários. Esses recursos provêm de uma emenda de sua autoria junto à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).

Segundo o senador, essa verba inicial faz parte da primeira parcela de um convênio no valor de R$ 18,9 milhões, destinados à compra de 53 maquinários pesados, incluindo 4 motoniveladoras, 4 escavadeiras, 5 retroescavadeiras, 3 tratores de esteira, entre outros equipamentos.

“Estou confiante de que esses maquinários serão de grande utilidade para a manutenção da estrutura urbana, dos ramais e para apoio ao produtor rural. Eles irão proporcionar maior eficiência e produtividade, contribuindo, assim, para o desenvolvimento agrícola de nossa capital, Rio Branco. Esta conquista reforça o compromisso que temos com o desenvolvimento de nossa querida cidade”, declarou o senador.

Esporte e lazer

O senador também celebrou o pagamento da última parcela de um convênio com a prefeitura de Rio Branco no valor total de R$ 1,7 milhão. Enfatizou que esse montante é proveniente de uma emenda de sua autoria junto ao Ministério do Esporte, destinado à construção das quadras poliesportivas do Conjunto Canaã/Mozinha Magalhães (obra concluída), do bairro Calafate (em execução) e da quadra de grama sintética no bairro Vila Ivonete (a ser iniciada).

“Sou um entusiasta das práticas esportivas. Sempre defendi que investir no esporte é fundamental, não apenas para promover a atividade física e melhorias na saúde, mas também para contribuir na formação integral das pessoas, na melhoria da qualidade de vida e para oferecer alternativas saudáveis que afastem os jovens do caminho das drogas”, argumentou.