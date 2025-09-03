Tudo sobre Política
Senador Sérgio Petecão destina R$ 2 milhões em emenda parlamentar para reforçar a saúde em Porto Acre e Brasiléia
Recursos serão usados para custeio, compra de medicamentos, pagamento de pessoal e manutenção das unidades de saúde
Tudo sobre Política
O senador Sérgio Petecão (PSD) anunciou a destinação de R$ 2 milhões para o fortalecimento da saúde nos municípios de Porto Acre e Brasiléia. Cada cidade receberá R$ 1 milhão, recurso que será aplicado diretamente no custeio de ações essenciais para a população.
Segundo Petecão, o investimento contempla a compra de medicamentos, o pagamento de profissionais da área e a manutenção das unidades de saúde.
“Eu sei das dificuldades que os municípios enfrentam, especialmente para manter o atendimento nas comunidades mais distantes. Por isso, fico muito feliz em poder contribuir com recursos que vão direto para onde o povo mais precisa. É dinheiro para manter o que já funciona e melhorar o que precisa”, destacou o senador.
A medida chega em um momento de grandes desafios para a saúde pública do Acre, em especial no atendimento das áreas mais afastadas, onde a carência de estrutura e de profissionais é ainda maior. Com os recursos, a expectativa é garantir melhor qualidade no serviço prestado à população.
Tudo sobre Política
Câmara aprova projeto de Alan Rick que prioriza distribuição de alimentos em situações de calamidade
Iniciativa integra o Pacto Contra a Fome e busca reduzir os impactos sociais e econômicos de desastres climáticos no país
A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (2) o Projeto de Lei 2.708/2024, de autoria do senador Alan Rick (União-AC), que estabelece prioridade na distribuição de produtos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) a municípios em situação de emergência ou de calamidade pública. A matéria segue agora para sanção presidencial.
Mais cedo, o Plenário havia aprovado o regime de urgência para sete propostas, entre elas o projeto de Alan Rick. Com isso, a proposta pôde ser votada diretamente em Plenário, sem passar pelas comissões da Câmara.
A iniciativa integra a lista de prioridades do Congresso Nacional em resposta ao Pacto Contra a Fome, reforçando o compromisso do Parlamento com o combate à insegurança alimentar e nutricional em todo o país.
Relator da matéria na Câmara, o deputado Raimundo Santos (PSD-PA) destacou, durante a votação em Plenário, a importância da proposta diante da realidade climática e social do país.
“O Brasil tem enfrentado, nos últimos anos, uma crescente incidência de desastres naturais, como estiagens prolongadas no semiárido nordestino e enchentes no Norte e no Sul. Esses eventos atingem de forma mais dura dois segmentos particularmente vulneráveis: famílias em situação de insegurança alimentar e pequenos produtores rurais. A proposta fortalece o Programa de Aquisição de Alimentos ao aproximar a produção da agricultura familiar das políticas de segurança alimentar e nutricional. Além disso, garante o escoamento da produção em áreas afetadas, evitando a perda de colheitas e preservando a renda rural. Diante de um cenário em que mais de 400 mil pessoas ficaram desabrigadas e mais de 2 milhões desalojadas apenas entre 2020 e 2024, considero este projeto válido e necessário para garantir a provisão de alimentos aos mais vulneráveis”, disse.
O PAA, criado pela Lei 14.628 de 2023, é mantido pelo governo federal e compra diretamente alimentos da agricultura familiar, destinando-os a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, à rede socioassistencial, a equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e a escolas públicas e filantrópicas.
Alan Rick celebrou a aprovação da proposta e ressaltou que ela representa uma resposta concreta aos desafios enfrentados pelo Acre e por outras regiões do país.
“Nosso estado sofre historicamente com enchentes e secas que impactam a produção agrícola e colocam milhares de famílias em situação de vulnerabilidade. Este projeto garante que, diante de emergências, os alimentos adquiridos da agricultura familiar sejam distribuídos com prioridade, fortalecendo os produtores locais e assegurando que a ajuda chegue rapidamente a quem mais precisa. É uma medida que alia solidariedade, segurança alimentar e proteção da nossa economia”, afirmou o senador.
Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul movimentou quase R$ 3 milhões e teve recorde de público
Prefeitura de Rodrigues Alves reconstrói a ponte do Igarapé do Meio após ser atingida por incêndio
Senador Sérgio Petecão destina R$ 2 milhões em emenda parlamentar para reforçar a saúde em Porto Acre e Brasiléia
Vereadora Lucélia Borges participa de assinatura da ordem de serviço para pavimentação do Ramal Km 19 em Brasiléia
Câmara aprova projeto de Alan Rick que prioriza distribuição de alimentos em situações de calamidade
POLÍTICA
Vídeo mostra ônibus escolar atolado em ramal de Bujari e escancara descaso do prefeito Padeiro, que disse não faltar dinheiro, máquinas e pessoal
Situação no Ramal Linha Nova revolta moradores: bastou uma chuva de verão para interromper o tráfego; população teme isolamento total...
XXII Semana Florestal da Ufac tem participação de Jorge Viana em palestra sobre o protagonismo da Amazônia na geração de renda
Semana Florestal da Ufac tem participação de Jorge Viana em palestra magna sobre bioeconomia – Foto: Reprodução/ Ip.gov Teve início...
Bocalom e Eracides vão torrar R$ 480 mil em aluguel de caminhonete quando poderiam comprar uma nova por menos da metade do valor
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, autorizou um contrato no valor de R$ 480 mil para o aluguel de...
POLÍCIA
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Assis Brasil lança Programa de Escola em Tempo Integral com grande solenidade
Na noite desta segunda-feira(01), a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a solenidade de...
Escola Francisco Germano no Km 68 realiza “Dia da Família na Escola” com presença do prefeito Carlinhos do Pelado
Fotos: Secom A Escola Nucleada Francisco Germano, localizada no Km 68, zona rural de Brasileia, realizou neste sábado (30), uma...
Brasiléia sedia III Encontro Estadual do Conselho de Alimentação Escolar do Acre (CAE/AC)
Foto: Gennoci Nascimento (Verônica Rodrigues) – O município de Brasiléia recebeu, nesta quinta-feira (28), o III Encontro Estadual do Conselho...
CONCURSO
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
ESPORTE
Município de Porto Walter terá campeonato feminino com premiação de mais de R$37 mil reais
A Prefeitura de Porto Walter anunciou a abertura das inscrições para o 10º Campeonato Feminino Portovaltense de Futebol, uma das...
Prefeitura realiza grande final da Taça Cidade de Brasileia com quatro categorias e investimentos de mais de 60 mil reais
Foto: Ailton Júnior A Prefeitura de Brasileia realizou neste sábado (30), no Estádio José Guiomard dos Santos, a grande final...
Prefeitura de Assis Brasil realiza grande final do Futebol de Campo na comunidade Belo Monte
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esporte, realizou a grande final do Campeonato Rural de Futebol...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Tudo sobre Política7 dias atrás
Iniciativa da Assembleia Legislativa já beneficiou que dois mil adolescentes, alunos de escolas públicas do estado do Acre
-
Política6 dias atrás
Mesmo em um Acre majoritariamente bolsonarista, Lula garante investimentos e DNIT anuncia edital para construção da ponte de Rodrigues Alves
-
Política Destaque6 dias atrás
Prefeito Bocalom recusa vans odontológicas gratuitas do Governo Federal e mantém contrato milionário suspeito em Rio Branco
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Deputada Maria Antonia cobra instalação de agência da Caixa Econômica Federal em Mâncio Lima