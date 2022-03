Senador Sergio Petecão destina R$ 1 milhã para a compra de alimentos dos pequenos produtores no Acre

Nesta segunda-feira (21), a vereadora Neiva Badotti esteve cumprindo agenda na cidade de Assis Brasil, onde a primeira parada foi no gabinete do prefeito Jerry Correia, a parlamentar foi em busca de parcerias e união para que as cobranças e reivindicações em prol do povo da região Alto Acre sejam atendidas de forma mais eficientes e que os representantes estaduais e federais enxerguem a região não apenas em tempos de campanhas políticas.

De acordo com a parlamentar, a regional é promissora, mas ainda precisa avançar muito nas questões prioritárias que é o caso da Saúde e Educação. Na saúde, foi construído o Hospital Regional funcionando com o mínimo do básico, onde não oferece nenhum tipo de cirurgias ou outros tratamentos mais avançados e toda demanda mais grave recorrem à capital Rio Branco.

Na Educação, de acordo com a parlamentar, em sete anos de existência, o Campus Universitário nunca ofereceu um curso para os jovens que terminam o Ensino Médio e querem cursas o nível superior. A vereadora Neiva afirma que enquanto estiver representando o povo por meio do Poder Legislativo ela irá tentar mudar essa realidade.

“Procurei o Prefeito Jerry Correia para juntos formarmos parcerias entre as prefeituras e câmaras de vereadores do Alto Acre, para que juntos possamos formar uma comissão: executivo-parlamentar da região Alto Acre, um projeto que venho amadurecendo desde o primeiro dia de meu mandato e agora venho em busca de colocar em prática. Uma forma de nossas reivindicações ganhar vez e voz, todos, independentemente de sigla partidária, começamos por Assis Brasil e vamos em busca dessa união em todos os municípios do Alto Acre. Quero aqui agradecer ao prefeito Jerry pela acolhida, encontrei um político de uma carreira promissora e um ser humano de um coração excelente que de pronto aceitou o desafio e em breve estaremos fazendo a primeira reunião com a união dos quatros municípios do Alto Acre na cidade de Assis Brasil. Parabéns ao prefeito Jerry Correia, que vem desempenhando seu trabalho com muita seriedade e empenho!”, concluiu a parlamentar.

