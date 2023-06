Senador Sérgio Petecão destaca aumento do Plano Safra que este ano terá R$ 364 bilhões em créditos rurais

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) realizou nesta segunda-feira (26), em Rio Branco, a primeira reunião sob comando da nova direção, liderada pelo presidente estadual do partido, deputado Luiz Gonzaga, e filiados para tratar das eleições municipais de 2024.

De acordo com Luiz Gonzaga, o partido visa se fortalecer nas próximas eleições e tem como objetivo lançar candidaturas majoritárias em todos os municípios acreanos no próximo ano.

“Quando assumi a missão de presidir o PSDB no Acre aceitei o convite com o objetivo de fazer com que o partido volte a ser protagonista na política acreana. Teremos muito trabalho pela frente, mas acredito que faremos o possível para fortalecer o partido. Nas próximas eleições temos a intenção de disputar as prefeituras em todos os municípios do nosso estado”, afirmou Gonzaga.

Além do presidente do PSDB no Acre, Luiz Gonzaga, a mesa de reunião foi composta pelo secretário executivo, André Hassem, tesoureiro, Sílvio Carlos, ex-deputado federal Sérgio Barros, ex-deputado estadual Cadmiel Bomfim, vereador de Bujari, Elias Daier, Minoru Kinpara, Eva Galvão e Alberto Furtado.