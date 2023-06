Senador Sérgio Petecão defende pagamento antecipado de transporte a oficiais de Justiça em diligências

A deputada estadual Maria Antônia, vem se destacando por meio de seu mandato por sempre interceder junto ao governo do estado e levar atendimento especializado para a população acreana e assim amenizar a grande demanda na saúde pública. Dessa forma a SESACRE, por meio do secretário Pedro Pascoal, tem sido uma grande parceira e atendido as indicações da parlamentar.

No último final de semana, a deputada Maria Antônia teve mais um pedido atendido pelo Governo do Estado, pois em fevereiro do corrente ano a parlamentar solicitou que a SESACRE realizasse projetos que visem gerenciar com agilidade as filas de cirurgias oftalmológicas nos hospitais do estado do Acre, objetivando atender todas as demandas e o descongestionando as filas.

A SESACRE, por sua vez, em parceria com o deputado federal Eduardo Velloso (especialista em: Catarata; Refrativa e criador do projeto: Coruja – Olhar Digital), realizou atendimentos cirurgias oftalmológicas na região do Juruá, precisamente nos municípios de Mâncio Lima e Rodrigues Alves, ocasião em que foram realizados 1.191 atendimentos.

Além da deputada Maria Antônia, estiveram presentes nesta ação, a equipe oftalmológica da SESACRE, Drª. Rejane Holanda, ex-prefeito de Rodrigues Alves, Dêda Amorim, Dr. Eduardo Velloso e outros que ajudaram na realização desses atendimentos.

Sabendo da importância de ações como esta, a deputada Maria Antônia agradece a equipe do governo do estado, que por meio da SESACRE, e o grande empenho do secretário Pedro Pascoal realizaram estes atendimentos que tanto são necessário nessas regiões e pede que continue com esse projeto, levando atendimento aos demais municípios para garantir que todos tenham acesso a esses serviços e assim continuar diminuindo as filas de cirurgias.