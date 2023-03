Senador Sérgio Petecão cumpre agenda no Juruá e visita os município de Rodrigues Alves e Mâncio Lima

Ascom – A agenda institucional da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) desta quarta-feira, 22, em Brasília, contou com uma reunião com a deputada federal Socorro Neri, do Partido Progressistas (PP).

A defensora-geral, Simone Santiago e defensor público Celso Araújo, coordenador do Núcleo da Cidadania, entregaram o portfólio da instituição à deputada federal contendo os avanços e projetos. “Temos projetos voltados à educação, como o Defensores de Futuro e Rhuamm. E fortalecemos também as ações itinerantes nos municípios do interior do Acre”, disse a defensora-geral.

O secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho, participou do encontro. Socorro Neri demonstrou total interesse em apoiar os projetos sociais da DPE/AC, que possui entre suas atribuições, a orientação jurídica e a defesa dos necessitados, em todos os graus.

“Estou tendo a honra de receber aqui no nosso gabinete a visita da defensora-geral Simone e do defensor Celso. Na oportunidade conversamos sobre ações que a Defensoria já desenvolve e que vai merecer o apoio firme, com destinação de recursos aqui do nosso mandato”, afirmou a deputada Socorro Neri.