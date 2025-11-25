Senador Sérgio Petecão confirma mais R$ 670 mil para impulsionar a cafeicultura no município de Acrelândia

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta terça-feira (25), o valor de R$ 670 mil para Acrelândia. Os recursos, articulados junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), destinam-se à aquisição de aproximadamente 92.600 mudas de café clonal e 7,6 toneladas de calcário dolomítico, investimento que reforça diretamente a produção agrícola do município.

O parlamentar explicou que, desse montante, mais de R$ 478 mil são provenientes de emendas de sua autoria. O restante do valor foi indicado pelo então deputado estadual Gerlen Diniz, atual prefeito de Sena Madureira.

Segundo o senador, a iniciativa fortalece a agricultura familiar, amplia a diversificação da produção rural e incentiva a recuperação de áreas degradadas por meio do cultivo sustentável. Ele destacou, ainda, que a cafeicultura tem atraído cada vez mais produtores no Acre, especialmente pequenos agricultores, que encontram na atividade uma importante fonte de renda.

“Esse investimento impulsiona a produção de café, gera emprego e aumenta as oportunidades para os pequenos produtores, que, muitas vezes, não têm condições de preparar a terra ou adquirir mudas. Além disso, o avanço da cafeicultura tem fortalecido a economia do estado, e o café acreano já vem sendo reconhecido com prêmios no Brasil e no exterior”, afirmou Petecão.

Nos últimos três anos, o senador destinou mais de R$ 5,3 milhões para fortalecer a cadeia produtiva do café no Acre. Mais da metade desse valor foi aplicada na região do Juruá, beneficiando agricultores de Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Mâncio Lima.

O prefeito de Acrelândia, Olavinho Boiadeiro, também destacou a importância da iniciativa, afirmando que o apoio do senador tem sido decisivo para o avanço do município em diversas áreas, como saúde, agricultura, educação, infraestrutura e lazer.

“Acrelândia tem muito a agradecer a Petecão. Ele tem sido um grande parceiro do nosso município, sempre olhando para as nossas necessidades e garantindo investimentos que realmente chegam na ponta. Esse trabalho municipalista faz diferença na vida do nosso povo”, afirmou o prefeito.