Senador Sérgio Petecão confirma investimento de R$ 8,6 milhões em infraestrutura urbana de Brasiléia

O município de Brasiléia, no Alto Acre, está prestes a dar um salto na melhoria de sua infraestrutura urbana. O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou ao prefeito Carlinhos do Pelado o pagamento de mais de R$ 8,6 milhões em recursos federais destinados à pavimentação de diversas ruas e avenidas da cidade.

As obras contemplarão vias importantes, como a Avenida Um, a Rua Franklin Rocha de Andrade, a Travessa Vila Rica, as ruas Ernestino do Amaral, José Joaquim de Lima, Manoel Fiesca, Franklin Andrade da Rocha, a Travessa São Pedro, Rua do Areal e a Rua Miguel de Assis. Segundo o senador, a Avenida Um receberá a primeira parcela – de quase R$ 383 mil -, parte de um total de R$ 1,9 milhão, valor proveniente de emenda parlamentar de sua autoria junto ao Ministério das Cidades.

Além disso, o pacote de obras também inclui o repasse de R$ 6,7 milhões em recursos originados por emenda da então deputada federal Vanda Milani. A segunda parcela desse montante, no valor de R$ 5,3 milhões, foi recentemente liberada com articulação direta do senador junto ao programa Calha Norte, do Ministério da Defesa.

Sua atuação parlamentar foi considerada decisiva para destravar os recursos, por meio da prática conhecida como “apadrinhamento de emendas”, comum no Congresso Nacional. Por meio desse instrumento, parlamentares utilizam sua influência para acelerar repasses federais e garantir que verbas destinadas cheguem efetivamente aos estados e municípios.

Para o senador, o investimento é um passo importante para melhorar a mobilidade da população e promover o desenvolvimento local. Ele destacou que continuará trabalhando para garantir mais obras estruturantes no interior do Acre.

“Olha, eu ando muito pelo interior e pelos ramais; sei o que é sofrer com ruas esburacadas, com lama no inverno e poeira no verão. É por isso que eu luto por essas obras com tanta garra. Brasiléia é um município que sempre recebeu minha atenção; enquanto eu tiver força e durar o meu mandato, vou bater na porta dos ministérios, conversar com ministros, cobrar, insistir e, se precisar, até acampar em Brasília para garantir esses recursos. porque o povo não vive de promessa, vive é de resultado”, declarou.