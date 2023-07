Senador Sérgio Petecão comemora início das obras no estádio ‘Marreirão’ de Sena Madureira

A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (Ejud14) deu início nesta segunda-feira (24/7), à primeira turma do curso de elaboração de minutas de votos. A capacitação com carga horária de 16 horas, é realizada no auditório da sede do TRT-14, na modalidade híbrida, sendo presencial para os servidores lotados em Porto Velho/RO.

Participam da capacitação, servidoras e servidores que trabalham ou pretendem trabalhar com redação de minutas de votos em gabinetes de desembargadores (as), e que preferencialmente tenham bacharelado em Direito.

O curso, com duração de dois dias, é ministrado por Nivaldo Dóro Júnior, chefe de gabinete do ministro Alexandre Luiz Ramos do Tribunal Superior do Trabalho (TST). De acordo com Dóro, o curso tem como proposta principal discutir e aperfeiçoar o conhecimento sobre as técnicas de redação de minutas de votos em gabinete. “São quatro aulas, nas quais vamos abordar inúmeros aspectos técnicos e práticos do trabalho que é feito por servidoras e servidores que atuam em gabinetes de desembargadores na parte de produção de textos jurídicos.”

Nivaldo Dóro, também parabenizou a iniciativa da Ejud14 em promover a qualificação e aprimoramento dos servidores. “É uma iniciativa importantíssima da escola, como sempre preocupada na formação, atualização e aperfeiçoamento dos servidores, tanto os novos que entraram recentemente, como os servidores que já trabalham em gabinetes.”

A diretora da Ejud, a desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima, comentou que este é um processo constante de aperfeiçoamento do trabalho dos servidores (as) e exige de fato, uma atenção especializada, uma discussão reflexiva maior. “O objetivo da escola judicial é trazer nesses dois dias, conhecimentos, reflexões, e a experiência do chefe de gabinete do ministro Alexandre Luiz Ramos do TST, com vistas a aprimorar o trabalho que já é desenvolvido nos gabinetes, além de estabelecer um momento de troca de conhecimentos entre os participantes da capacitação”, pontuou a desembargadora.

A capacitação encerra no final da tarde de terça-feira (24). A segunda turma do curso está prevista para os dias 31 de agosto e 1º de setembro.