Senador Sérgio Petecão busca mais investimentos na BR-364 e nos municípios acreanos

Em audiência ocorrida na manhã desta quarta-feira (1º) com o ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, o senador Sérgio Petecão (PSD/AC) discutiu assuntos ligados à política e a liberação de mais recursos para a manutenção da BR-364 e o pagamento de verbas viabilizadas aos municípios acreanos.

Petecão destacou a importância da BR 364 e a dificuldade dos usuários transita-la sobretudo nos trechos mais críticos, o que justifica a sua preocupação em garantir mais recursos para que a as obras de manutenção não parem. “O DNIT está trabalhando para garantir a trafegabilidade e a segurança daquela Rodovia, contudo precisamos que seja enviado mais recursos garantindo mais frentes de trabalho” afirmou.

As péssimas condições da BR-364 é uma preocupação da população do Juruá que temem com a elevação do valor frete de produtos e mercadorias “É preocupante essa situação principalmente para a população do Juruá que enfrenta constantemente a subida dos preços dos produtos”, disse o senador.

Mais verbas para os municípios

Petecão voltou a cobrar o pagamento de verbas destinadas aos municípios. Segundo disse, atualmente há mais de R$ 65 milhões em convênios firmados nos mais diversos ministérios e que estão aguardando o pagamento, o valor a ser injetado nos municípios vai impactar principalmente na geração de postos de trabalho.

Durante o encontro, o ministro se colocou à disposição do parlamentar acreano intermediando as pautas junto aos ministérios e órgãos federais.

“Minha relação com o Ministro Padilha sempre foi muito boa, ele – o Ministro – tem sido um parceiro importante e vai ajudar muito a transformar a vida do nosso povo acreano. Foi uma conversa boa e que, com certeza, gerará frutos para nosso estado”, disse o parlamentar.

