Senador Sérgio Petecão aposta na piscicultura e investe quase R$ 200 mil na fábrica de gelo em Assis Brasil
A instalação de uma nova fábrica de gelo em Assis Brasil representa um avanço significativo para a pesca artesanal local. Com a melhoria na conservação do pescado, os pescadores terão menos perdas e poderão aumentar sua renda, com impacto direto na economia do município e fortalecimento da cadeia produtiva da pesca.
Essa conquista foi possível graças ao empenho do senador Sérgio Petecão (PSD-AC), que destinou quase R$ 200 mil por meio de emenda de Transferência Especial, conhecida como Emenda Pix, garantindo diretamente aos municípios do Acre recursos federais para ações de desenvolvimento local.
O trabalho de Petecão, como municipalista, vai além de investimentos isolados. Ele tem buscado, constantemente, apoiar municípios com recursos que ampliem a infraestrutura, fomentem a economia e beneficiem comunidades ribeirinhas e pesqueiras. Recentemente, mais de 9 mil pescadores acreanos receberam auxílio financeiro de R$ 2.824, reforçando o compromisso do parlamentar com o desenvolvimento sustentável e a valorização da população local. Em sua opinião, iniciativas como essa têm impacto real na vida das pessoas:
“Quando eu consigo mandar esse dinheiro para o município, é para ver o pescador trabalhando melhor, com segurança, e a vida da nossa gente melhorando de verdade. É assim que eu vejo meu papel: ajudar quem faz os municípios de nosso estado se desenvolverem”, afirmou Petecão.
O prefeito, Jerry Correia, também comemorou a conquista e ressaltou a importância do apoio do senador para o fortalecimento da economia local. Segundo ele, a fábrica de gelo não beneficia apenas os pescadores, mas toda a comunidade que depende da cadeia produtiva da pesca:
“Esta ajuda do nosso senador é muito bem recebida pela população. Agora, nossos pescadores vão ter melhores condições de trabalho e nosso município ganha junto, já que todo investimento movimenta a economia e gera mais oportunidades para nossa gente”, declarou o prefeito.
Com essa ação, Petecão reforça sua postura municipalista, mostrando que políticas públicas bem direcionadas podem gerar resultados concretos para o desenvolvimento sustentável dos municípios do Acre.
Deputada Maria Antônia destaca Semana de Combate à Hanseníase e celebra assinatura do Decreto de reparação no Acre
A deputada estadual Maria Antônia (PP) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre para ressaltar a relevância da Semana Estadual de Combate à Hanseníase, que integra o calendário oficial do Estado. Segundo ela, a data simboliza não apenas uma ação de saúde, mas também um compromisso com a dignidade e a cidadania.
“É uma luta que tenho travado com muito orgulho e determinação ao lado do MORHAN (Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase)”, afirmou.
Maria Antônia destacou que a hanseníase, apesar de antiga, ainda desafia a saúde pública no Brasil. A deputada lembrou que, se não diagnosticada precocemente, pode causar sequelas graves, mas reforçou que a doença tem cura e tratamento gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
“Precisamos fortalecer a informação, a busca ativa, a prevenção e, sobretudo, o combate ao preconceito. Essa é uma luta pela vida, dignidade e direitos de homens e mulheres que, por muito tempo, foram vítimas não apenas da doença, mas também da discriminação e do abandono”, acrescentou.
Durante o discurso, a parlamentar recordou a história de milhares de pessoas que foram afastadas de suas famílias e submetidas à internação compulsória até 1986, em nome de uma política de isolamento.
Ela destacou que o Acre deu um passo importante no reconhecimento desse passado ao aprovar a Lei nº 3.407/2018, de sua autoria, regulamentada no último dia 15 de setembro de 2025 pelo Decreto nº 11.754/2025. A medida garante o reconhecimento oficial às vítimas dessa política de exclusão.
“Esse foi um gesto de reparação histórica e respeito à memória de tantos cidadãos que não podem ser esquecidos”, disse.
Maria Antônia também lembrou que, graças a esse reconhecimento, pessoas acometidas pela hanseníase passaram a receber uma pensão especial de reparação. Apenas no Acre, cerca de 600 ex-hansenianos já são beneficiários da Lei nº 11.520/2007.
Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), até agosto de 2025, foram deferidos 311 pedidos de pensão especial no Acre e 712 em todo o Brasil, incluindo também filhos separados durante o período de isolamento compulsório.
Por fim, a deputada reafirmou sua disposição em continuar atuando na defesa das pessoas atingidas pela hanseníase:
“Seguiremos firmes, fortalecendo a Semana Estadual de Combate à Hanseníase, promovendo campanhas de conscientização e cobrando políticas públicas que assegurem tratamento, informação e respeito. Enquanto houver discriminação, não descansarei. O Acre pode e deve ser exemplo de dignidade e solidariedade”, concluiu.
Veja o projeto de lei da deputada Maria Antônia, aprovado e regulamentado
