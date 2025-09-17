Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo sobre Política

Senador Sérgio Petecão aposta na piscicultura e investe quase R$ 200 mil na fábrica de gelo em Assis Brasil

17 de setembro de 2025

A instalação de uma nova fábrica de gelo em Assis Brasil representa um avanço significativo para a pesca artesanal local. Com a melhoria na conservação do pescado, os pescadores terão menos perdas e poderão aumentar sua renda, com impacto direto na economia do município e fortalecimento da cadeia produtiva da pesca.

Essa conquista foi possível graças ao empenho do senador Sérgio Petecão (PSD-AC), que destinou quase R$ 200 mil por meio de emenda de Transferência Especial, conhecida como Emenda Pix, garantindo diretamente aos municípios do Acre recursos federais para ações de desenvolvimento local.

O trabalho de Petecão, como municipalista, vai além de investimentos isolados. Ele tem buscado, constantemente, apoiar municípios com recursos que ampliem a infraestrutura, fomentem a economia e beneficiem comunidades ribeirinhas e pesqueiras. Recentemente, mais de 9 mil pescadores acreanos receberam auxílio financeiro de R$ 2.824, reforçando o compromisso do parlamentar com o desenvolvimento sustentável e a valorização da população local. Em sua opinião, iniciativas como essa têm impacto real na vida das pessoas:

“Quando eu consigo mandar esse dinheiro para o município, é para ver o pescador trabalhando melhor, com segurança, e a vida da nossa gente melhorando de verdade. É assim que eu vejo meu papel: ajudar quem faz os municípios de nosso estado se desenvolverem”, afirmou Petecão.

O prefeito, Jerry Correia, também comemorou a conquista e ressaltou a importância do apoio do senador para o fortalecimento da economia local. Segundo ele, a fábrica de gelo não beneficia apenas os pescadores, mas toda a comunidade que depende da cadeia produtiva da pesca:

“Esta ajuda do nosso senador é muito bem recebida pela população. Agora, nossos pescadores vão ter melhores condições de trabalho e nosso município ganha junto, já que todo investimento movimenta a economia e gera mais oportunidades para nossa gente”, declarou o prefeito.

Com essa ação, Petecão reforça sua postura municipalista, mostrando que políticas públicas bem direcionadas podem gerar resultados concretos para o desenvolvimento sustentável dos municípios do Acre.

Deputada Maria Antônia destaca Semana de Combate à Hanseníase e celebra assinatura do Decreto de reparação no Acre

14 horas atrás

16 de setembro de 2025

A deputada estadual Maria Antônia (PP) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre para ressaltar a relevância da Semana Estadual de Combate à Hanseníase, que integra o calendário oficial do Estado. Segundo ela, a data simboliza não apenas uma ação de saúde, mas também um compromisso com a dignidade e a cidadania.

“É uma luta que tenho travado com muito orgulho e determinação ao lado do MORHAN (Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase)”, afirmou.

Maria Antônia destacou que a hanseníase, apesar de antiga, ainda desafia a saúde pública no Brasil. A deputada lembrou que, se não diagnosticada precocemente, pode causar sequelas graves, mas reforçou que a doença tem cura e tratamento gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“Precisamos fortalecer a informação, a busca ativa, a prevenção e, sobretudo, o combate ao preconceito. Essa é uma luta pela vida, dignidade e direitos de homens e mulheres que, por muito tempo, foram vítimas não apenas da doença, mas também da discriminação e do abandono”, acrescentou.

Durante o discurso, a parlamentar recordou a história de milhares de pessoas que foram afastadas de suas famílias e submetidas à internação compulsória até 1986, em nome de uma política de isolamento.

Ela destacou que o Acre deu um passo importante no reconhecimento desse passado ao aprovar a Lei nº 3.407/2018, de sua autoria, regulamentada no último dia 15 de setembro de 2025 pelo Decreto nº 11.754/2025. A medida garante o reconhecimento oficial às vítimas dessa política de exclusão.

“Esse foi um gesto de reparação histórica e respeito à memória de tantos cidadãos que não podem ser esquecidos”, disse.

Maria Antônia também lembrou que, graças a esse reconhecimento, pessoas acometidas pela hanseníase passaram a receber uma pensão especial de reparação. Apenas no Acre, cerca de 600 ex-hansenianos já são beneficiários da Lei nº 11.520/2007.

Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), até agosto de 2025, foram deferidos 311 pedidos de pensão especial no Acre e 712 em todo o Brasil, incluindo também filhos separados durante o período de isolamento compulsório.

Por fim, a deputada reafirmou sua disposição em continuar atuando na defesa das pessoas atingidas pela hanseníase:

“Seguiremos firmes, fortalecendo a Semana Estadual de Combate à Hanseníase, promovendo campanhas de conscientização e cobrando políticas públicas que assegurem tratamento, informação e respeito. Enquanto houver discriminação, não descansarei. O Acre pode e deve ser exemplo de dignidade e solidariedade”, concluiu.

POLÍTICA

Política2 horas atrás

Veneziano desmascara Márcio Bittar ao criticar defesa de anistia para livrar Bolsonaro da cadeia e afirma que a impunidade não pode ser regra no Brasil

Veneziano reage e desmoraliza Márcio Bittar – Foto: Reprodução/ Jefferson Rudy/ Agência Senado O Senado voltou a ser palco de...
Política3 horas atrás

Acreanos reagem: deputada Socorro Neri é a única a votar contra a PEC da Blindagem e ganha apoio popular nas redes sociais

Socorro Neri enfrenta bancada acreana e rejeita PEC da Blindagem – Foto: Reprodução As redes sociais no Acre se transformaram...
Política4 horas atrás

Sete dos oito deputados federais do Acre traem a confiança popular e aprovam a PEC da Blindagem, garantindo impunidade para políticos corruptos

Deputados do Acre se rendem à PEC da Blindagem – Foto: A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (16) a...

POLÍCIA

Polícia2 dias atrás

Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Polícia3 dias atrás

Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia

A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Polícia3 dias atrás

Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força

O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...

EDUCAÇÃO

Educação6 dias atrás

Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Educação1 semana atrás

Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista

Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Educação1 semana atrás

Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar

O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...

CONCURSO

Concurso7 dias atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso1 semana atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso2 semanas atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte2 dias atrás

Seleção de Cruzeiro do Sul empata com Seleção dos povos Indígena em amistoso intermunicipal

Com grande público no estádio “O Cruzeirão” a Seleção de Futebol de Cruzeiro do Sul empatou em 3 a 3...
Esporte3 dias atrás

UDV realiza 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society no município de Tarauacá

(Assessoria) – O município de Tarauacá se tornou palco do 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society do Centro Espírita...
Esporte3 dias atrás

Porto Walter faz história ao vencer o Internacional na Copa dos Campeões em Mâncio Lima

Em uma noite memorável para o esporte acreano, a Seleção de Porto Walter sagrou-se campeã da Copa dos Campeões Intermunicipal...

MAIS LIDAS DA SEMANA

