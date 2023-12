Senador Sergio Petecão aposta na cafeicultura e garante R$ 1,7 milhão para investimentos na produção

Fotos: Alice Hainã

Em evento que marca as comemorações da Semana Nacional de Economia Solidária, a Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários (Unisol Acre), lançou nesta quinta-feira, 21, no auditório da Secretaria de Estado de Agricultura, a décima primeira edição da Feira Natalina, que acontecerá de 22 de dezembro a 01 de janeiro, das 8h às 20h, no Horto Florestal em Rio Branco.

Na oportunidade, o coordenador da Feira Natalina e diretor da Unisol Acre, Carlos Omar, ressaltou a importância da retomada da política nacional voltada para a economia popular e solidária do Governo Federal.

“Estamos aqui porque o governo Lula recriou a Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária, a Senaes, responsável pela condução dessa política que terá destaque no país, ano que vem teremos muitas coisas boas, feiras, cursos, investimentos para fortalecer a economia solidária, só temos a agradecer, disse.

De seu lado, o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre (OCB/AC), enfatizou o empenho das instituições e organizações parceiras para fortalecer a política de economia solidária e da agricultura familiar.

“Estamos todos imbuídos no mesmo propósito, que é fortalecer as nossas cooperativas, associações, empreendimentos da economia solidária, neste sentido, recentemente estivemos na Senaes em Brasília com o Carlos Omar representando a Unisol e dirigentes de dez cooperativas para pedir apoio para as nossas feiras, capacitações e eventos que possam fortalecer cada vez mais esse setor tão importante para a economia do nosso estado e tivemos a grata surpresa de saber que teremos muitos investimentos para o Acre no próximo ano, será um ano bom para a nossa economia solidária. Sobre a Feira Natalina, é uma oportunidade para comercialização e renda para os nossos produtores, vamos divulgar e ajudar para que as pessoas visitem e comprem seus presentes dos empreendimentos solidários”.

Estiveram presentes representantes da política estadual e municipal de Economia Solidária, o coordenador do Escritório do Desenvolvimento Agrário no Acre (MDA), Cesário Braga, que representou os demais órgãos federais presentes, o secretário-adjunto de Estado de Agricultura (Seagri), Edivan Maciel, o presidente da a Coopermóveis e diretor da OCB, Jorge Melo, a coordenadora do gabinete do deputado Estadual Pedro LongoC Silvia Monteiro, entre outras autoridades.

Feira Natalina

A Feira Natalina de Economia Popular e Solidária acontece de 22 de dezembro a 01 de janeiro de 2024, das 8h às 20h, no Horto Florestal de Rio Branco e terá cerca de 60 empreendimentos de diversos seguimentos de cooperativas e associações. Entre as alternativas de produtos, a população encontrará peças de artesanatos, flores, plantas ornamentais, hortaliças, além de itens de alimentação, bazar, cerâmica, reciclagem, games, economia criativa, movelaria, entre outros.