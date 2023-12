Senador Sérgio Petecão anuncia recursos de R$ 384 mil para transporte de produtos no município de Feijó

A deputada estadual Maria Antônia e seu esposo ex-prefeito Dêda Amorim, estiveram na região do Juruá levando a alegria para a população do município de Mâncio Lima, e para a população do do município de Rodrigues Alves, ocasião em que promoveram eventos gigantescos em comemoração ao natal que entrou para a história de ambos os municípios.

A agenda teve início na sábado (23), ocasião em que o casal Dêda e Maria Antônia, juntamente com o empresário Andinho Silva, realizaram uma grande festa em comemoração ao natal no Centro da Cidade que reuniu milhares de pessoas de todas as idades pois o objetivo era a diversão.

Na ocasião, foi realizado inúmeras brincadeiras, incluindo sorteios de prêmios de qualidade que despertou o desejos da multidão ali presentes de participar. Com um grande público a festa aconteceu com toda segurança e organização, garantindo o sucesso do evento.

“Na noite de sábado (23), eu, meu esposo Dêda, e os empresários Andinho Andison e nosso amigo Regiano Barros fizemos uma linda festa em Mâncio Lima, que contou com a presença de mais de 2 mil pessoas. Quero agradecer a presença de cada um, e dizer que o nosso coração se enche de alegria por proporcionar momentos como este, de descontração e alegria para a nossa população. Que a nossa pequena contribuição possa ter tornado o natal de vocês ainda mais especial”, declarou a deputada Maria Antônia.

Já na segunda-feira (25), foi a vez da população do município de Rodrigues Alves que ganharam da deputada Maria Antônia e Dêda uma festa que demonstra o carinho e zelo do casal pelo referido município.

A festa que já é uma tradição no município, reuniu um grande número de participantes, o evento aconteceu na quadra de esportes da Cidade que não foi capaz de comportar tantas pessoas que ali se juntaram para festejar o natal com muita alegria.

“O nosso natal em Rodrigues Alves já é tradição de todos os anos, e tem sido cada vez melhor. Eu e meu esposo Ex prefeito Dêda Amorim, queremos agradecer o apoio do empresário Jean, vereador Renna, Vereadora Luciene e esposo Coringa, coordenador do Detran Roque, e de toda a população de Rodrigues Alves que se fez presente neste mega evento. Foi um prazer partilhar desta data especial com todos. E que Deus possa abençoar para que possamos estar reunidos nos próximos Natais. Desejo mais uma vez, um ano repleto de saúde, amor e prosperidade na vida de cada um” concluiu a parlamentar.

Veja abaixo as fotos do evento em Mâncio Lima

Veja abaixo as fotos do evento de Rodrigues Alves