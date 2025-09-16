Senador Sérgio Petecão anuncia quase R$ 2 milhões para a construção de ginásio poliesportivo em Tarauacá

Prefeito, Rodrigo Damasceno e o senador Sérgio Petecão – Foto: Assessoria

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta terça-feira (16), o pagamento de quase R$ 2 milhões ao município de Tarauacá. Informou que o recurso, viabilizado por meio de emenda de Transferência Especial, conhecida como Emenda Pix, atenderá a solicitação do diretório municipal do PSD e será aplicado na construção de um ginásio poliesportivo.

A obra, disse o senador, é aguardada pela população e promete fortalecer a prática esportiva, a cultura e a convivência comunitária. Destacou que o investimento não se resume apenas a uma obra física, mas tem como objetivo criar um espaço de transformação social.

“Esta obra vai muito além do concreto e das estruturas: ela representa um espaço de oportunidades para a juventude, de convivência para as famílias e de incentivo ao esporte e à cultura. É um passo importante para fortalecer os laços da comunidade e oferecer mais dignidade e lazer à população”, afirmou.

Petecão reforçou ainda a importância prática do ginásio para os moradores. “Eu sei que o povo de Tarauacá merece um lugar decente para jogar bola, praticar esportes, divertir-se e reunir a família. Este ginásio vai ser um ponto de encontro para todos, principalmente para os jovens, que precisam de alternativas de lazer e esporte”, completou.

O prefeito, Rodrigo Damasceno, ressaltou a relevância da parceria com o mandato de Petecão e destacou que o investimento chega em um momento de grande necessidade para o município. Ele frisou que a obra atenderá a um antigo sonho da população.

“Quero agradecer ao senador Petecão por mais esse gesto de compromisso com Tarauacá. Ele tem mostrado, na prática, o quanto acredita no municipalismo e no fortalecimento dos municípios acreanos. Esta obra é uma vitória para nosso povo e mostra que, quando trabalhamos juntos, conseguimos transformar realidades”.

O ginásio será construído em área central do município e deverá beneficiar diretamente jovens atletas, estudantes e a comunidade em geral. Além de eventos esportivos, o espaço também servirá para atividades culturais e comunitárias, ampliando as opções de lazer para os moradores de Tarauacá.

Com mais esse anúncio, Petecão reforça sua atuação voltada para investimentos que dialogam diretamente com as necessidades da população acreana, consolidando seu perfil de senador municipalista e próximo das comunidades.