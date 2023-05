Senador Sérgio Petecão anuncia para ainda este semestre a recuperação de 115 km da BR-364 no Acre

Veja o vídeo:

Nesta segunda feira, 29, a deputada estadual, Maria Antônia e o deputado federal, Eduardo Velloso, se reuniram na Assembleia Legislativa do Estado do Acre – ALEAC, para tratar da criação do Centros de Referência ao Autismo no estado do Acre e discutir sobre a busca de soluções efetivas e realizar ações pela inclusão social das pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

Participaram da reunião: profissionais da saúde, representantes de associações, secretaria municipal de saúde, secretário estadual de saúde, representante da comissão de defesa dos direitos da pessoa com autismo da OAB, coordenadora estadual de rede de cuidados a pessoa com deficiência, presidente do Conselho Regional de Saúde do Acre, parlamentares, vereadores e representantes do Ministério Público

A reunião foi uma propositura da deputada Maria Antônia (Progressistas), em parceria com o deputado Eduardo Veloso (União), ocasião em que ao presidir tal reunião, destacou ser conhecedora da imensa demanda que é e as dificuldades que essas famílias enfrentam quando precisam se deslocar dos municípios onde residem.

Na oportunidade, deputada Maria Antônia, deu as boas-vindas aos presentes e destacou a importância do debate. “O que vamos tratar hoje nesta audiência é muito importante e necessário. Os diagnósticos de autismo têm crescido no Acre e isso nos preocupa demais. Precisamos unir forças para garantir a ampliação e a melhoria do atendimento a essas pessoas. Precisamos fazer isso para ontem, e quando se tem boa vontade as coisas acontecem”, disse.

A parlamentar frisou ainda que a implantação de centros de referência em autismo no Acre irá proporcionar um futuro mais digno aos pacientes.

“Por isso essa pauta do deputado Eduardo Veloso é tão necessária, nós precisamos trazer esses centros de referência para o estado para que as nossas crianças e jovens possam ter um futuro melhor, isso é direito de todo cidadão. Hoje, nós estamos abrindo as portas para que isso de fato se concretize. A luta está só começando”, complementou.

