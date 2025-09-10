Senador Sérgio Petecão anuncia pagamento de quase R$ 3 milhões para conclusão da orla em Rodrigues Alves

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou o pagamento de R$ quase 3 milhões ao município de Rodrigues Alves. O recurso, garantido por emenda de sua autoria na modalidade Transferência Especial, conhecida como Emenda Pix, será usado para complementar a contrapartida municipal da obra de contenção de encosta e construção da orla do Rio Juruá.

A orla, uma antiga reivindicação da população, é vista como uma das obras mais importantes da região, tanto pelo aspecto de segurança — já que vai conter áreas de risco —, quanto pelo impacto social e econômico que pode gerar. Para o senador, o projeto não se limita a uma intervenção estrutural, mas representa uma oportunidade de desenvolvimento para a cidade.

“Essa orla não é só concreto e pedra; é um espaço que vai valorizar a cidade, dar mais segurança às famílias e ainda ajudar no turismo. É o tipo de obra que muda o jeito de o povo se relacionar com o rio e pode gerar novas oportunidades para quem vive aqui”, destacou.

O empreendimento, licitado no fim de 2024, está orçado em quase R$ 8,5 milhões e prevê a construção de 1.144,80 m² de contenção de encosta, além de serviços de urbanização e infraestrutura. Toda a verba foi garantida através de emendas parlamentares destinadas pelo senador ao longo dos últimos anos, demonstrando seu empenho em atender a demandas históricas de Rodrigues Alves.

Petecão explicou que a liberação desse novo aporte foi decisiva para a obra finalmente começar a sair do papel.

“Com esse dinheiro que estamos liberando agora, a prefeitura vai poder receber as parcelas do convênio e finalmente colocar a obra para andar. É uma luta antiga que, graças a Deus, está saindo do papel”, afirmou.

A prefeitura, que acompanhou todo o processo de captação dos recursos, também celebra o resultado. Para o prefeito Salatiel Magalhães, a obra tem um valor simbólico e estratégico para a cidade, já que vai transformar a relação dos moradores com o Rio Juruá e abrir espaço para o lazer e o turismo.

“Essa obra é um marco para Rodrigues Alves. Com o apoio do senador Petecão, conseguimos garantir todos os recursos e agora vamos transformar a orla do Rio Juruá em um espaço digno, seguro e atrativo para nossas famílias e visitantes”, disse o gestor.

Além de atender diretamente à população, o projeto tem potencial para aquecer a economia local, atraindo investimentos privados e estimulando novos negócios, como restaurantes, hotéis e atividades de lazer, reforçando Rodrigues Alves como destino turístico e polo de oportunidades no Vale do Juruá.