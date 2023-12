Senador Sérgio Petecão anuncia investimento de R$ 672 mil em veículos para o município de Rodrigues Alves

Nesta sexta-feira (22), a deputada estadual Maria Antônia juntamente com seu esposo, ex-prefeito Dêda Amorim, esteve participando da realização da formatura dos alunos do 3º ano da Escola estadual Francisco Braga de Souza, localizada no município de Rodrigues Alves.

Na oportunidade, ao fazer uso da palavra, a parlamentar parabenizou todos formandos e deixou uma mensagem de incentivo para que os mesmos possam se qualificar para o mercado de trabalho. Maria Antônia enfatizou ainda a importância de concluir o ensino médio pois é um importante passo para a carreira profissional, além de contribuir para que este momento acontecesse.

“Primeiramente agradeço a Deus por ter a oportunidade de fazer parte deste momento tão importante na vida desses jovens e familiares que aqui estão, quero parabenizar a todos os formando e dizer que não devem parar por aqui. Agora é se capacitar ainda mais para a vida profissional e desejo sucesso a todos me coloco a disposição para contribuir com a realização de momentos como este”, disse a parlamentar.

Esta não é a primeira vez que a deputada Maria Antônia ajuda as escolas de Rodrigues Alves, por esse motivo a parlamentar é procurada por representantes das escolas sempre que uma formatura como esta acontece e Maria Antônia sempre apoia e participa de eventos desta natureza.