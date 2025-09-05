Tudo sobre Política
Senador Sérgio Petecão afirma que governo do presidente Lula já destinou quase R$ 11 milhões para enfrentar a seca no Acre
Segundo o parlamentar, os recursos têm como objetivo minimizar os impactos da estiagem, que afeta comunidades e compromete o abastecimento no estado
Tudo sobre Política
O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta sexta-feira (5), que o governo federal já autorizou o repasse de quase R$ 11 milhões para ajudar a população do Acre a enfrentar os efeitos da forte seca que atinge o estado.
Segundo informações da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), cerca de R$ 6 milhões foram destinados diretamente ao governo do estado.
Informou que na quinta-feira (4) foram liberados aproximadamente R$ 5,7 milhões para atender a diferentes municípios: Acrelândia (R$ 92 mil), Brasiléia (R$ 1 milhão), Feijó (R$ 1 milhão), Porto Acre (R$ 144 mil) e Porto Walter (R$ 235 mil). Nos últimos dias, também foram publicadas portarias em favor de Manoel Urbano, Mâncio Lima e Sena Madureira.
De acordo com o senador, outros municípios devem ser contemplados nos próximos dias.
“Assis Brasil, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro e Xapuri já estão com as propostas em fase final de análise. Acredito que até a próxima semana a liberação saia”, explicou Petecão.
Os recursos, serão usados, em grande parte, na compra de cestas básicas, assim como para fornecimento de água potável, aluguel de caminhões-pipa e embarcações para atender às comunidades mais atingidas.
Petecão destacou que a liberação só foi possível graças ao empenho das Defesas Civis e ao esforço conjunto de prefeitos, parlamentares e governo federal.
“Quero reconhecer aqui o trabalho dos integrantes das Defesas Civis municipais. Eles estão correndo contra o tempo para cadastrar os projetos e garantir ajuda à população. De nossa parte, estamos acompanhando de perto cada pedido, conversando direto com prefeitos, com o ministro Waldez Góes e com o secretário Wolnei Wolff, para que o socorro chegue logo. A gente sabe que o povo está sofrendo e não pode esperar”, afirmou.
Tudo sobre Política
Tribunal de Contas fiscaliza medidas tomadas por órgãos ambientais para combater queimadas e efeitos da seca no Acre
Os auditores aplicaram um questionário focado nas ações de fiscalização – Fotos: Yuri Marcel
(Yuri Marcel) – Auditores do Tribunal de Contas do Acre visitaram órgãos ambientais do estado para avaliar medidas adotadas para cumprimento do Ato nº 09 de 02 de setembro de 2024, emitido ao governo e municípios com recomendações que visam amenizar os efeitos de eventos climáticos no período de extrema vazante e queimadas.
Contexto: Há exatamente um ano, o Acre vivia a pior seca de sua história, por mais de um mês o céu ficou encoberto por fumaça de queimadas. Casos de doenças respiratórias aumentaram e os rios do estado chegaram aos menores níveis já registrados, provocando desabastecimento em diversas comunidades.
Na época, o conselheiro Ribamar Trindade, então presidente da Corte de Contas, assinou o Ato nº9. O documento emitiu um alerta para o governo e prefeituras sobre a urgência em ações de prevenção e combate ao número alarmante de focos de queimadas e os efeitos do período de vazante extrema que ocorreram em todo o Acre naquele período.
Agora com a chegada de um novo período de seca o Tribunal de Contas do Acre quer saber o que tem sido feito para enfrentar as consequências destes eventos climáticos.
“Não é ainda uma auditoria ou uma fiscalização com o objetivo de punir e sim com o objetivo de orientar e auxiliar essas secretarias diante das ações que eles estão fazendo para esse enfrentamento”, explicou Juliana Moreira, auditora chefe da 8ª Coordenadoria de Controle Externo do TCE.
Foram feitas visitas ao Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) e as secretarias de Meio Ambiente do estado e da capital, Rio Branco.
Os auditores aplicaram um questionário focado nas ações de fiscalização e educação ambiental desses órgãos, o resultado final será apresentado em um relatório.
“Diante disso a gente faz algumas recomendações para que eles cumpram ou para que eles elaborem ações que possam mitigar essas ações ilegais e de atendimento à população em situações extremas”, concluiu Juliana.
Tribunal de Contas do Acre desmente uso de recursos públicos e nega pedido de apoio ao Governo para servidores em evento esportivo
Senador Sérgio Petecão afirma que governo do presidente Lula já destinou quase R$ 11 milhões para enfrentar a seca no Acre
Cruzeiro do Sul implementa ações de proteção ambiental e de segurança no Igarapé Preto
Ex-deputado Sibá Machado analisa conjuntura mundial e afirma que o ‘show de Xi Jinping’ marca o fim da hegemonia dos Estados Unidos
Brasileia sedia a Copa Bolpebra no Estádio José Guiomard dos Santos em comemoração à Independência do Brasil
POLÍTICA
Tribunal de Contas do Acre desmente uso de recursos públicos e nega pedido de apoio ao Governo para servidores em evento esportivo
Presidente Dulce Benício ressalta que a Astcon é uma entidade privada e independente, sem vínculo administrativo ou financeiro com o...
Ex-deputado Sibá Machado analisa conjuntura mundial e afirma que o ‘show de Xi Jinping’ marca o fim da hegemonia dos Estados Unidos
Artigo destaca a consolidação de uma nova ordem global, o papel da China, Rússia e Índia, e a atuação estratégica...
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, celebra superávit comercial após tarifaço dos EUA e chama resultado de “vitória do Brasil”
Jorge Viana, presidente da ApexBrasil – Foto: Robson Moura/ TV Brasil O Brasil encerrou agosto com um superávit comercial de...
POLÍCIA
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Brasiléia entrega espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar
(Verônica Rodrigues) – A prefeitura de Brasiléia realizou a inauguração do espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar. A...
Prefeitura de Assis Brasil lança Programa de Escola em Tempo Integral com grande solenidade
Na noite desta segunda-feira(01), a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a solenidade de...
Escola Francisco Germano no Km 68 realiza “Dia da Família na Escola” com presença do prefeito Carlinhos do Pelado
Fotos: Secom A Escola Nucleada Francisco Germano, localizada no Km 68, zona rural de Brasileia, realizou neste sábado (30), uma...
CONCURSO
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
ESPORTE
Brasileia sedia a Copa Bolpebra no Estádio José Guiomard dos Santos em comemoração à Independência do Brasil
Copa Bolpebra movimenta Brasileia em homenagem à Independência do Brasil – Foto: Rennan Pimentel Como parte das celebrações pelos 203...
Prefeitura de Assis Brasil promove abertura oficial do Campeonato Master e campeonato Feminino de futsal
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou nesta quarta-feira(03) a abertura oficial de duas importantes...
Com vitória sobre o Aquarela, São Cristóvão Sub-17 levanta o troféu da Copa Cidade de Brasiléia
São Cristóvão Sub-17 conquista título da Copa Cidade de Brasiléia A equipe São Cristóvão Sub-17 escreveu seu nome na história...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política6 dias atrás
Prefeito Bocalom falta com a verdade e apaga autoria de emendas: Mara Rocha desmente declarações sobre recursos do Mercado Elias Mansour
-
Política4 dias atrás
Bocalom e Eracides vão torrar R$ 480 mil em aluguel de caminhonete quando poderiam comprar uma nova por menos da metade do valor
-
Geral6 dias atrás
Policial Civil que ameaçou de morte o promotor de Justiça Tales Tranin é exonerado do cargo
-
Tudo sobre Política7 dias atrás
Ex-deputada Mara Rocha reafirma pré-candidatura ao Senado e garante apoio de Alan Rick e Roberto Duarte