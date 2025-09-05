Senador Sérgio Petecão afirma que governo do presidente Lula já destinou quase R$ 11 milhões para enfrentar a seca no Acre

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta sexta-feira (5), que o governo federal já autorizou o repasse de quase R$ 11 milhões para ajudar a população do Acre a enfrentar os efeitos da forte seca que atinge o estado.

Segundo informações da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), cerca de R$ 6 milhões foram destinados diretamente ao governo do estado.

Informou que na quinta-feira (4) foram liberados aproximadamente R$ 5,7 milhões para atender a diferentes municípios: Acrelândia (R$ 92 mil), Brasiléia (R$ 1 milhão), Feijó (R$ 1 milhão), Porto Acre (R$ 144 mil) e Porto Walter (R$ 235 mil). Nos últimos dias, também foram publicadas portarias em favor de Manoel Urbano, Mâncio Lima e Sena Madureira.

De acordo com o senador, outros municípios devem ser contemplados nos próximos dias.

“Assis Brasil, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro e Xapuri já estão com as propostas em fase final de análise. Acredito que até a próxima semana a liberação saia”, explicou Petecão.

Os recursos, serão usados, em grande parte, na compra de cestas básicas, assim como para fornecimento de água potável, aluguel de caminhões-pipa e embarcações para atender às comunidades mais atingidas.

Petecão destacou que a liberação só foi possível graças ao empenho das Defesas Civis e ao esforço conjunto de prefeitos, parlamentares e governo federal.

“Quero reconhecer aqui o trabalho dos integrantes das Defesas Civis municipais. Eles estão correndo contra o tempo para cadastrar os projetos e garantir ajuda à população. De nossa parte, estamos acompanhando de perto cada pedido, conversando direto com prefeitos, com o ministro Waldez Góes e com o secretário Wolnei Wolff, para que o socorro chegue logo. A gente sabe que o povo está sofrendo e não pode esperar”, afirmou.