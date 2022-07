Senador Petecão viabiliza R$ 800 mil para a compra de alimentos dos pequenos produtores de Cruzeiro do Sul

O senador licenciado Sérgio Petecão (PSD), anunciou nesta terça-feira, 12, a destinação de R$ 800 mil para aquisição de alimentos no município de Cruzeiro do Sul. A verba foi viabilidade por Petecão, antes de ser licenciado, junto à Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva, do Ministério da Cidadania.

De acordo com o senador, o valor será utilizado para a aquisição de pelo menos 300 mil quilos de alimentos, produzidos pelos agricultores familiares de Cruzeiro do Sul. “Em breve, a prefeitura iniciará a comercialização. Pelo menos 300 mil quilos de alimentos serão adquiridos. Isso representa a garantia de dinheiro para os produtores e alimento na mesa de quem precisa”, afirmou Petecão.

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), é uma das principais políticas de apoio e incentivo à agricultura familiar. Por meio dessa iniciativa, agricultores, cooperativas e associações de produtores poderão vender seus produtos diretamente à prefeitura. Os produtos adquiridos serão distribuídos gratuitamente para pessoas que não tem acesso à alimentação adequada e saudável, bem como entidades filantrópicas e a rede pública de ensino do município.

Para Petecão, é importante ter políticas e investimentos no setor produtivo, em especial na agricultura familiar. “A agricultura familiar desenvolve um importante trabalho no abastecimento de nossas cidades, são pequenos produtores que necessitam ter mais apoio com mecanização e na comercialização. 85% dos produtores do Acre são agricultores familiares. Por isso a importância de fortalecer essa categoria”, concluiu o parlamentar.