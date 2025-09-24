Tudo sobre Política
Senador Petecão presidirá comissão da Medida Provisória que isenta taxistas de taxa do taxímetro
Assessoria – O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) foi designado, nesta terça-feira (23), para assumir a presidência da comissão mista responsável pela análise da Medida Provisória (MP) 1.305/2025, que isenta os taxistas da cobrança da taxa de verificação do taxímetro realizada pelo Inmetro, tanto a inicial quanto as subsequentes, pelo período de cinco anos. A medida tem como objetivo reduzir os custos operacionais da categoria e simplificar procedimentos burocráticos.
De acordo com a MP, a verificação continuará sendo obrigatória, mas sem custo para os taxistas. Além disso, o intervalo entre as inspeções periódicas foi ampliado de um para dois anos. A verificação inicial, após a compra do veículo, permanece sob responsabilidade do fabricante, ou do importador, enquanto as inspeções subsequentes são de responsabilidade do proprietário do veículo.
O governo federal estima que a medida poderá gerar uma economia de R$ 9 milhões por ano para cerca de 300 mil taxistas em todo o País. A MPV 1.305/2025 entrou em vigor imediatamente após sua publicação, embora ainda necessite ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias para se tornar lei definitiva. Em setembro de 2025, o prazo de vigência foi prorrogado por mais 60 dias.
Para Petecão, a medida representa um passo importante em apoio aos profissionais do transporte por táxi. Ele informou que, na próxima semana, irá indicar o relator da matéria.
“Esta MP vai trazer alívio para os taxistas do Acre e de todo o Brasil. Menos burocracia, menos gastos e mais apoio para quem trabalha diariamente, levando pessoas com segurança e dedicação”, afirmou o senador.
Deputada Socorro Neri cumpre agenda no município de Assis Brasil com foco específico na Educação basica
A deputada federal Socorro Neri (PP-AC) esteve no município de Assis Brasil, na região do Alto Acre, cumprindo agenda dedicada à educação. A parlamentar se reuniu com a coordenadora do Núcleo de Educação, Sandra Lopes, e sua equipe, para dialogar sobre temas que estão em debate no Congresso Nacional e que impactam diretamente professores, técnicos e estudantes da educação básica.
Entre os assuntos tratados estiveram o Plano Nacional de Educação, a criação do Sistema Nacional de Educação, o PL do descongela, o projeto que trata da aposentadoria especial para professores em readaptação, além do PL que institui o PIS Nacional para profissionais técnicos, administrativos e operacionais da educação básica.
Outro ponto de destaque foi a discussão sobre a implantação de uma turma de mestrado em Ensino de Ciências e Matemática para a regional do Alto Acre. O curso será executado pela Universidade Federal do Acre (UFAC) e conta com emenda parlamentar de autoria da deputada Socorro Neri.
Durante o encontro, a deputada destacou a importância do diálogo com os profissionais da educação da região:
“Foi uma oportunidade valiosa para dialogar sobre os projetos que estamos defendendo em Brasília na área da Educação, reafirmando nosso compromisso com a valorização dos profissionais e o fortalecimento das políticas públicas para o setor. A cada encontro, reforço a convicção de que é ouvindo, trocando experiências e construindo coletivamente que avançamos nas pautas que importam para quem faz a Educação acontecer todos os dias. Minha gratidão especial à coordenadora do Núcleo de Educação, Sandra Lopes, e à sua dedicada equipe, pela recepção calorosa e pela parceria nesse debate tão necessário. Seguimos juntos pelo bem coletivo e pela Educação de qualidade!”
Com a agenda, Socorro Neri reforça sua atuação parlamentar voltada para a defesa de políticas públicas inclusivas e de valorização da educação em todo o Acre, especialmente na região do Alto Acre.
Prefeito Jerry Correia recebe candidatas a Rainha do Rodeio da Expo Fronteira 2025, em Assis Brasil
Deputada Socorro Neri cumpre agenda no município de Assis Brasil com foco específico na Educação basica
Cerca de 45% dos médicos apresentam algum quadro de doença mental, aponta pesquisa
Festival Afro Integrado chega à sua 3ª edição com programação especial em Rio Branco
19 personalidades recebem o Título de Cidadão Cruzeirense em solenidade no Teatro dos Nauas em Cruzeiro do Sul
Jorge Viana anuncia abertura de escritório da ApexBrasil em Cuiabá para impulsionar exportações e atrair investimentos estrangeiros para a região
Assessoria – A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) anunciou, nesta terça-feira (23), a abertura de um...
Ministério Público apura negligência do prefeito Tião Bocalom no atendimento do ensino de crianças com Transtorno do Espectro autistas em Rio Branco
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) abriu dois procedimentos administrativos para apurar graves violações do direito à educação...
Morador do ramal Copaíba faz o que a Prefeitura de Bujari não faz: produtor rural usa próprio trator para garantir acesso antes do inverno
Morador do ramal Copaíba faz o que a Prefeitura de Bujari não faz: produtor rural usa próprio trator para garantir...
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Prefeito Zequinha Lima abre Copão do Vale do Juruá com seis seleções e premiação de R$ 5 mil
Assessoria – A prefeitura de Cruzeiro do Sul abriu na noite desta segunda-feira, 22, no Estádio o Cruzeirão, o Copão...
Esporte nos 121 anos de Cruzeiro do Sul: Prefeito Zequinha Lima abre a Super Copa das vilas
O prefeito Zequinha Lima abriu nesta quinta-feira, 18, no Estádio O Cruzeirão, a Super Copa das Vilas, que prossegue até...
Epitaciolândia celebra bicampeonato do Futsal Sub-17 e prefeito Sérgio Lopes destaca a força do esporte na cidade
Bicampeãs! Epitaciolândia conquista novamente o Campeonato Acreano de Futsal Sub-17 O esporte de Epitaciolândia vive um momento de celebração! O...
