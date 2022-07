Senador Petecão participa de Seminário “Elas podem”, que discute a participação da mulher na política

Cerca de 200 mulheres participaram, neste sábado (16), do seminário “Elas podem”, realizado no auditório do hotel Nobile em Rio Branco. O evento, realizado pela coordenação de mulheres do PSD-AC, tem o objetivo de incentivar o protagonismo das mulheres na política.

Promovido pela vereadora e pré-candidata a deputada federal, Lene Petecao, estiveram presentes, entre outras convidadas, a deputada federal e pré-candidata a senadora pelo PROS-AC Wanda Milani, além de dezenas de pré-candidatas a deputadas estaduais do PSD-AC e partidos aliados.

Em seu discurso de abertura, a vereadora Lene Petecao(PSD-AC) falou sobre os desafios das mulheres que enfrentam a dupla jornada, tendo que assumir as responsabilidades do lar, e ainda conseguem tempo para se dedicar à militância política. “O nosso lugar é onde a gente sonhar, é onde a gente quiser chegar. Aqui temos o exemplo de mulheres guerreiras, destemidas, que estão fazendo a diferença na sociedade”, declarou.

A deputada federal Wanda Milani (PROS-AC), que também discursou na ocasião, destacou o esforço das mulheres na construção de um ambiente social mais justo e acolhedor. “Muitas vezes somos discriminadas por sermos mulheres, mas isso não nos impede de lutar por nosso espaço e sermos também protagonistas na sociedade, por isso é importante que as mulheres assumam posição e coloquem seus nomes para avaliação da população como candidatas”, pontuou.

A coordenadora nacional de mulheres do PSD, Alda Marco Antônio, enviou mensagem de motivação às presentes por meio de um video, no qual destacou as conquistas do PSD-AC, partido que lançou vários nomes competitivos de mulheres para disputar as eleições deste ano.

A abertura do evento contou ainda com a participação do senador licenciado e pré candidato ao governo do Acre Sérgio Petecao (PSD-AC). Ao final do seminário foi elaborado um documento oficial subscrito por várias mulheres, elencando várias sugestões para compor o programa de governo do pré-candidato.

