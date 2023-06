Senador Petecão participa de encontro com agricultores rurais na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) destacou a aprovação da medida provisória que retoma o programa Bolsa Família em substituição ao Auxílio Brasil. O texto, aprovado nesta quinta-feira (1º) pelo Plenário do Senado, mantém o valor mínimo de R$ 600 por família e adiciona R$ 150 por criança de zero a seis anos. A MP 1.164/2023 segue agora para sanção do presidente Lula.

— O alcance social dessa política pública é muito importante para a população de baixa renda, principalmente para a do meu estado, o Acre. Com a iniciativa, o governo federal demonstra sua sensibilidade social com as famílias menos favorecidas. É, sem dúvida nenhuma, uma política assertiva de distribuição de renda que beneficiará milhares de brasileiros que precisam muito desse auxílio, até que possamos criar oportunidades de trabalho que possam garantir renda e bem-estar social e assegurem dignidade às pessoas — argumentou o senador.

Auxílio-Gás

O texto também acrescentou um complemento aos beneficiários do programa Auxílio Gás dos Brasileiros (Lei 14.237, de 2021). O valor, pago a cada dois meses, será equivalente a metade do valor médio do botijão de gás, estabelecido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).