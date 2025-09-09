Tudo sobre Política
Senador Petecão leva cidadania ao Purus: mutirão do INSS transforma a vida de moradores de Santa Rosa
População de áreas isoladas conquista atendimento previdenciário histórico graças à parceria do senador, prefeitura e governo federal
Tudo sobre Política
Moradores de Santa Rosa do Purus estão recebendo um serviço que faz a diferença na vida de quem vive em áreas isoladas. Graças a uma parceria entre o gabinete do senador Sérgio Petecão (PSD-AC), a prefeitura local e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), os atendimentos previdenciários foram iniciados nesta semana. O senador tem atuado para ampliar esses atendimentos, garantindo que a população receba seus direitos sem precisar sair de suas regiões, levando cidadania e respeito a todos.
A ação começou na segunda-feira (8), nas dependências do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), e segue até sexta-feira (12), oferecendo aposentadoria por idade rural, salário-maternidade, benefícios assistenciais. O mesmo ocorre em casos de incapacidade, de perícias médicas e sociais.
Para o prefeito Tamir Sá, que acompanha de perto o trabalho, a iniciativa é um verdadeiro avanço. Em sua opinião, a sensibilidade do governo federal e as atuações do senador em Brasília são essenciais para viabilizar esse mutirão de atendimento para a população, tão carente de serviços públicos.
“Muita gente daqui não tem como ir a outras cidades para resolver questões previdenciárias. Ter esses serviços em nosso município é uma grande conquista. Sou grato à equipe do INSS e, em particular, ao senador Petecão, que não mediu esforços para trazer esse atendimento à nossa comunidade”, destacou o prefeito.
Petecão reforçou ser prioridade de seu mandato levar serviços essenciais a quem mora em áreas isoladas. Ele lembrou que essa ação itinerante é fruto de um trabalho contínuo junto ao governo federal, agradecendo, por isso, a todos os envolvidos por seu apoio. Ressaltou:
“Esta é uma luta antiga. Não podemos deixar que acreanos fiquem sem atendimento em razão de distância ou de dificuldades de acesso. Quero agradecer ao governo federal e ao prefeito Tamir Sá por essa parceria que realmente muda a vida da nossa gente. Vou continuar batalhando para levar este serviço a cada acreano que precisa, porque dignidade e inclusão social não podem esperar,” afirmou.
Tudo sobre Política
Alan Rick recebe homenagem no Senado pelo Dia do Administrador e destaca papel transformador da profissão
Parlamentar acreano ressaltou a Administração como compromisso com as pessoas e recordou trajetória acadêmica durante Sessão Solene no Senado Federal
O senador Alan Rick foi homenageado durante Sessão Solene no Senado Federal em comemoração ao Dia do Profissional de Administração e ao Jubileu de Diamante (60 anos) da regulamentação da profissão e criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Administração. A sessão foi proposta pelos senadores Alan Rick, Izalci Lucas e Eduardo Gomes.
Em discurso de agradecimento, Alan Rick destacou que a Administração vai muito além de números, organogramas e planilhas, sendo, acima de tudo, um compromisso com as pessoas. Administrador e jornalista de formação, o parlamentar também relembrou sua trajetória acadêmica e prestou homenagem à professora Ângela Bessa, atual presidente do CRA/AC.
O senador ainda fez questão de valorizar os pioneiros da área. “Viva Getúlio Vargas, viva Tancredo Neves, grandes administradores deste país. Agradeço de coração a homenagem que recebo hoje e agradeço a presença dos representantes do Conselho do Acre: Ângela Bessa, presidente do CRA-AC; Fábio Mendes Macedo, conselheiro federal; e Ana Cristina Araújo, suplente do Conselho Federal. A todos os administradores do Brasil, em especial, o meu reconhecimento e gratidão.”
Epitaciolândia leva solidariedade à comunidade da Invasão da Nasinha com distribuição de sopa
Prefeito Carlinhos do Pelado se reúne com empresários e Associação Comercial para discutir comércio e segurança
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Em parceria com a Pastoral Zequinha Lima garante atendimento para mais de 90 crianças em Cruzeiro do Sul
Senador Petecão leva cidadania ao Purus: mutirão do INSS transforma a vida de moradores de Santa Rosa
POLÍTICA
Vereador André Kamai escancara manobra do prefeito Bocalom: “aumentar subsídio é aumentar tarifa e enriquecer a Ricco”
Kamai apresentou novo requerimento exigindo que a Prefeitura entregue imediatamente os estudos de impacto e as planilhas de custos que...
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, avança na cooperação para implantação de indústrias de café em Senador Guiomard e Xapuri
Mais do que uma agenda institucional, a reunião em Brasília simboliza um movimento decisivo para transformar a produção de café...
Moradores do ramal Marizinho denunciam abandono total da zona rural e responsabilizam o prefeito Padeiro pelo caos em Bujari
Em pleno mês de setembro, ônibus escolares deixam de circular por causa das péssimas condições da estrada; comunidade aponta descaso...
POLÍCIA
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar
O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...
Prefeitura de Brasiléia entrega espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar
(Verônica Rodrigues) – A prefeitura de Brasiléia realizou a inauguração do espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar. A...
CONCURSO
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
ESPORTE
Brasiléia brilha no retorno da Copa Bolpebra e vence quase todos os confrontos das três fases
Com uma campanha sólida e vitórias expressivas, o Brasil conquistou o título da Copa Bolpebra 2025, reforçando não apenas a...
Brasileia sedia a Copa Bolpebra no Estádio José Guiomard dos Santos em comemoração à Independência do Brasil
Copa Bolpebra movimenta Brasileia em homenagem à Independência do Brasil – Foto: Rennan Pimentel Como parte das celebrações pelos 203...
Prefeitura de Assis Brasil promove abertura oficial do Campeonato Master e campeonato Feminino de futsal
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou nesta quarta-feira(03) a abertura oficial de duas importantes...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque5 dias atrás
Educação em crise: governador Gladson Cameli autoriza gasto de R$ 1,07 milhão em utensílios de cozinha para a Secretaria de Educação
-
Cultura5 dias atrás
Assis Brasil se prepara para a Semana Evangélica com Marcha para Jesus e show nacional da Banda Som e Louvor
-
Tudo sobre Política5 dias atrás
Senador Alan Rick vistoria obras em Rio Branco e anuncia novos investimentos para a cidade
-
Política5 dias atrás
Pastores da Assembleia de Deus gravam vídeo para convocar ato bolsonarista e expõem a fé ao ridículo: estão servindo a Deus ou ao bolsonarismo?