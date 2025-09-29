Senador Petecão destina R$ 300 mil para projeto que proteção de crianças e adolescentes no estado

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) participou do lançamento do Projeto Infância Segura, realizado na Escola Estadual Ramona Mula Pastor de Castro, em parceria com o Ministério Público, a Universidade Federal do Acre (Ufac) e outras instituições que abraçaram a causa da proteção de crianças e adolescentes no estado.

Durante o evento, Petecão destacou a importância da união de esforços entre políticos, professores, instituições e famílias para oferecer mais oportunidades e esperança à juventude acreana. Segundo ele, investir na infância é o caminho mais seguro para transformar a realidade de comunidades inteiras.

“Meus amigos, que alegria participar do lançamento do Projeto Infância Segura, ao lado do Ministério Público, da nossa Ufac e de pessoas tão comprometidas com a nossa juventude. Acredito muito que, unindo forças, podemos oferecer oportunidades e esperança para nossas crianças e adolescentes”, afirmou o senador.

Para viabilizar o programa, Petecão anunciou a destinação de R$ 300 mil de emenda parlamentar. Os recursos vão garantir a execução de ações que visam fortalecer a rede de proteção à infância, envolvendo atividades educativas, de prevenção e apoio às famílias.

“Tenho satisfação em dizer que destinei R$ 300 mil para tornar esse programa possível. Nada é mais essencial do que investir na nossa juventude. Esse projeto é uma vitória para essas pessoas, e eu me sinto feliz em poder contribuir. Obrigado a todos que acreditam e lutam por um Acre e um Brasil melhores”, destacou o parlamentar.

O projeto é fruto de uma construção coletiva. O Ministério Público terá papel fundamental na fiscalização e acompanhamento das atividades, enquanto a Ufac contribuirá com o suporte técnico e acadêmico. Já as escolas, como a Ramona Mula Pastor de Castro, serão espaços centrais para a implementação das ações voltadas ao bem-estar das crianças.

Para os organizadores, o Projeto Infância Segura é mais que uma iniciativa social: representa um compromisso com o futuro do Acre. A ideia é que, ao oferecer apoio e oportunidades desde cedo, seja possível reduzir situações de vulnerabilidade, combater a violência infantil e abrir caminhos para que as novas gerações cresçam com dignidade, educação e perspectiva de vida.

Com o lançamento do projeto e o aporte de recursos, o senador Petecão reforça seu compromisso em trabalhar por políticas públicas que façam diferença na vida de quem mais precisa.