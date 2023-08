Senador Petecão defende passe livre no transporte público para todos os estudantes brasileiros

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) comemorou o anúncio do novo PAC feito pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta sexta-feira (11), no Rio de Janeiro. Só para o Acre, os investimentos serão na ordem de R$ 26,6 bilhões.

Entre as obras que o programa vai abranger no Acre estão a restauração da BR-364, a ponte sobre o rio Juruá, em Rodrigues Alves, a nova maternidade de Rio Branco, moradias do Programa Minha Casa Minha Vida, além da implantação de um hospital de urgência e emergência pediátrica e ampliação da Maternidade Bárbara Heliodora.

Edvaldo Magalhães destacou também a inclusão do Hospital Universitário no pacote de obras. Esta semana a Assembleia Legislativa discutiu o tema em audiência pública. O parlamentar propôs a Carta do Acre em Apoio à Construção do Hospital. O documento reunirá assinaturas dos 24 deputados, do governador Gladson Cameli, da bancada federal do Acre em Brasília, além dos chefes de poderes como o Judiciário e de órgãos como o Ministério Público Estadual (MP/AC).

“O novo PAC vai mudar o Brasil e vai mudar em definitivo a história da infraestrutura do Estado do Acre. Esses investimentos, de mais de R$ 26 bilhões no estado do Acre, marca uma nova história na geração de emprego, na consolidação da infraestrutura do estado do Acre e na prestação dos serviços públicos, fazendo com que o nosso estado entre numa nova fase do seu desenvolvimento. Desde o surgimento do território, em nenhum momento, nós tivemos investimentos tão importante no nosso estado”, disse.

Investimentos no Acre

O programa incluiu novos eixos de atuação como a INCLUSÃO DIGITAL E CONECTIVIDADE para levar internet de alta velocidade a todas as escolas públicas e unidades de saúde. Além de expandir o 5G, vai levar rede 4G a rodovias e regiões remotas. O investimento no Acre é de 1 bilhão.

No eixo SAÚDE, serão construídas novas unidades básicas de saúde, policlínicas, maternidades e compra de mais ambulâncias para melhorar o acesso a tratamento especializado. O Novo PAC investe também no complexo industrial de saúde, fortalecendo a oferta de vacinas e hemoderivados e também em telessaúde para aumentar a eficiência em todos os níveis de atendimento à população. O investimento no Acre é de 500 milhões.

A construção de creches, escolas de tempo integral e a modernização e expansão de Institutos e Universidades Federais são prioridades na EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. O programa vai impulsionar a permanência dos estudantes nas escolas, a alfabetização na idade certa e a produção científica no Brasil. O investimento no Acre é de R$ 14,7 bilhões.

Às ações de Educação se somam às do eixo INFRAESTRUTURA SOCIAL E INCLUSIVA que garantirá o acesso da população a espaços de cultura, esporte e lazer, apostando no convívio social e na redução da violência. O investimento no Acre é de R$ 300 milhões.

Para que as cidades se adaptem às mudanças climáticas e ofereçam melhor qualidade de vida para a população, o eixo CIDADES SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES vai construir novas moradias do Minha Casa Minha Vida e financiar a aquisição de imóveis. O Novo PAC investirá também na modernização da mobilidade urbana de forma sustentável, em urbanização de favelas, esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos e contenção de encostas e combate a enchentes. O investimento no Acre é de R$ 1,6 bilhão.

O eixo ÁGUA PARA TODOS garantirá água de qualidade e em quantidade para a população, chegando até as áreas mais remotas do país. Os investimentos em recursos hídricos fortalecem as comunidades frente aos desafios hídricos e climáticos. O Novo PAC investe na revitalização das bacias hidrográficas, em ações integradas de preservação, conservação e recuperação. O investimento no Acre é de R$ 2,1 bilhões.

O eixo TRANSPORTE EFICIENTE E SUSTENTÁVEL reúne os investimentos em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias em todos os estados do Brasil a fim de reduzir os custos da produção nacional para o mercado interno e elevar a competitividade do Brasil no exterior. O investimento no Acre é de R$ 1,7 bilhão.

E para atender ao desafio da transição e segurança energética, 80% do acréscimo da capacidade de energia elétrica virá de fontes renováveis. Por meio do programa Luz para Todos, o Novo PAC vai universalizar o atendimento no Nordeste e antecipar a universalização de comunidades isoladas na Amazônia Legal. Os investimentos no pré-sal vão expandir a capacidade de produção de derivados e de combustíveis de baixo carbono no Brasil.

O eixo TRANSIÇÃO E SEGURANÇA ENERGÉTICA garante a diversidade da matriz energética, a soberania brasileira, a segurança e eficiência energética para o país crescer de forma acelerada, gerando emprego, renda e inclusão social. O investimento no Acre é de R$ 1,2 bilhão.

Os investimentos no eixo INOVAÇÃO PARA A INDÚSTRIA DA DEFESA permitirão equipar o país com tecnologias de ponta e aumento da capacidade de defesa nacional. O investimento no Acre é de R$ 3,5 bilhões.

O Novo PAC voltou para mudar a vida no Brasil de hoje e das gerações futuras, olhando com cuidado para a população do Acre.