Senador Petecão consegue R$ 14,7 milhões junto ao Ministério da Agricultura para pagamento a convênios

Em pronunciamento nesta quinta-feira (3), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) defendeu a realização de um seminário para discutir a respeito da aviação regional. O parlamentar pediu urgência na discussão da pauta, reunindo estudiosos do assunto, operadores da aviação regional, além de autoridades ligadas ao tema.

“Acredito que a Aleac possa dar uma boa contribuição, que seja apresentado um requerimento para que possa se realizar na Aleac, de forma urgente, um seminário para discutir a aviação regional. Não vamos ter uma solução para a questão dos voos resolvendo apenas a metade de um problema. Até acredito que com a política nacional, o aumento do combustível não existe porque neste governo nos primeiros seis meses já caiu mais de 30%, mas não caiu os preços das passagens. Peço até que o plenário coloque em votação o nosso decreto legislativo que susta o incentivo que as empresas recebem e não repassam para o consumidor. Acho que vai haver algum tipo de solução em relação a oferta de novos vos porque terá que ter”, disse Edvaldo Magalhães.

Defensor árduo e intransigente da aviação regional como forma de integração, o parlamentar afirmou que na Amazônia não se pode deixar de levar em consideração a importância da aviação regional.

“Mas, a solução da aviação na Amazônia passa por uma política específica de aviação regional. De voos de menor porte e de maior frequência para dar conta da demanda. Uma TR4 ou outro tipo, há ótimos modelos com tecnologia avançadíssimas, de 70 passageiros diariamente, já dá conta. Discutir a avaliação regional, temos que ter isso aqui com autoridades nacionais, àqueles que fazem investimentos na aviação regional, trazendo a nossa bancada federal que gosta de fazer essa discussão e a Aleac sendo protagonista do debate”, frisou.