Senador Petecão comemora repasse de quase R$ 1,2 milhão para ações de defesa civil em Mâncio Lima

Equipe da DPE/AC em Unidade do interior – Foto: DPE/AC

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), representada pela coordenadora Cível Thaís Araújo, finalizou a etapa de treinamentos do sistema de Solução Avançada em Atendimento de Referência (Solar), nas unidades do interior do estado.

As atividades iniciadas em setembro, contemplaram os municípios de Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Xapuri, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Tarauacá, Feijó, Plácido de Castro, Acrelândia, Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil, e finalizaram na última quarta-feira, 11, em Porto Acre, contando com a participação dos servidores Cleir de Castro , Luana Melo e Érica do Nascimento.

O sistema Solar realiza a gestão de atendimentos e de processos dos assistidos, judiciais ou não, também faz a catalogação utilizada nos gráficos disponíveis no site defensoria.ac.def.br, contendo o tipo e total de atendimentos da Defensoria. “A utilização dessa ferramenta impacta diretamente no serviço prestado à população, é gratificante concluir este treinamento”, destacou a defensora pública Thaís Araújo.

