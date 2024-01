Senador Petecão aposta na agricultura familiar e garante R$ 440 mil para investimentos na produção

Nesta quinta-feira 25, a prefeita Fernanda Hassem, acompanhada pelo vice, Carlinhos do Pelado, deu um passo significativo para fortalecer a agricultura local ao garantir implementos agricolas para varias associações e assinar a Ordem de Serviço para a construção do armazém e do prédio da Secretaria Municipal de Agricultura de Brasiléia.

O armazém, custeado por uma emenda parlamentar do ex-deputado federal Léo de Brito no valor de R$ 578.000,00, será construído pela empresa TWC Construção.

Já o prédio da Secretaria de Agricultura, cujo investimento é de R$ 576.000,00 foi viabilizado por meio de emenda da ex-deputada federal Perpétua Almeida, será executada pela empresa Euro Construção.

Essa ações visam oferecer uma infraestrutura adequada para os serviços da secretaria e agricultores locais, otimizando as atividades relacionadas ao setor agrícola.

A solenidade contou com a presença do vice-prefeito Carlinhos do Pelado, do deputado estadual Tadeu Hassem, do presidente da Câmara de Brasiléia, Marquinhos Tibúrcio, da ex-deputada Perpétua Almeida, do secretário de agricultura, Careca Gadelha, presidente da Cooperativa de Aves Caipira KM 68, Marcos Castro, presidente da associação de moradores e produtores do assentamento Santa Quitéria, Paulo Cavalcante e outros.

Na oportunidade, foram entregues aos produtores, 01 Caminhão, 10 microtratores, 01 pulverizador, 01 roçadeira hidráulica.

A declaração do presidente da Cooperativa de Frangos Caipira do km 67, Marcos Castro, destaca a importância do investimento para os produtores. A aquisição de novas máquinas,fortalecerá ainda mais o setor agrícola local.“Esse momento é muito importante para todos os produtores, a agricultura está sendo beneficiada com a construção de um prédio e novas máquinas e isso vai fortalecer mais ainda a nossa agricultura”, comentou.

Paulo Cavalcante, representante da comunidade Santa Quitéria, expressa a importância do evento para o município, destacando o atendimento positivo recebido pela Secretaria de Agricultura. Ele reforça a gratidão da comunidade e a satisfação ao ver a entrega de equipamentos que beneficiarão diretamente os produtores locais. “Esse evento está sendo muito importante para o município. A minha comunidade foi bem atendida pela secretaria de Agricultura e estamos muito grato. A gente fica muito feliz em ver a entrega de equipamentos que vão beneficiar o produtor na ponta”, afirmou.

A ex-deputada Perpétua Almeida demonstrou sua felicidade por estar ao lado da prefeita e representantes de várias comunidades produtoras. Destacou também a alocação de recursos para a prefeitura e a entrega de equipamentos agrícolas. ”Estou muito feliz de estar ao lado da nossa prefeita e junto com representantes de várias comunidades produtoras, a gente colocou o recurso para prefeitura e vamos fazer a entrega de equipamentos agrícolas. É uma alegria está aqui, porque sempre tive uma relação com o homem do campo e com quem produz”, disse Perpétua.

Fernanda Hassem destacou seu compromisso com o Setor Agrícola em Brasiléia. “Hoje é um dia de alegria para a população de Brasiléia sobretudo para o produtores. A Nossa gestão é muito grata a ex-deputada federal Perpétua Almeida, que muito fez pelo o Acre e hoje está fazendo por Brasiléia. Essas obras representam investimentos significativos na infraestrutura municipal e o compromisso da gestão em fortalecer o setor agrícola”, pontuou.