RIO BRANCO
Tudo sobre Política

Senador Petecão anuncia quase R$ 7 milhões para obras de infraestrutura em Sena Madureira

Publicados

8 de outubro de 2025

Tudo sobre Política

Assessoria – O município de Sena Madureira recebeu um importante reforço financeiro com a liberação da primeira parcela, no valor de quase R$ 1,4 milhão, destinada a investimentos em infraestrutura urbana. O recurso será aplicado em obras de pavimentação em blocos, drenagem e construção de calçadas, promovendo melhorias significativas na mobilidade e qualidade de vida da população.

Petecão informou que o montante, já disponível na conta da prefeitura, é proveniente de um convênio firmado com o Programa Calha Norte (PCN), vinculado ao Ministério da Defesa.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (8) pelo senador, que confirmou o pagamento e destacou a importância do repasse para o desenvolvimento do município. A execução e a aplicação dos recursos ficarão sob responsabilidade do prefeito Gerlen Diniz, que tem atuado em parceria com o senador na busca por investimentos federais.
Explicou que o convênio é resultado de uma emenda parlamentar do ex-deputado federal Flaviano Melo, totalizando quase R$ 7 milhões em investimentos destinados à infraestrutura de Sena Madureira.

Ainda de acordo com o parlamentar, o trabalho político realizado junto ao governo federal foi determinante para destravar o repasse dos recursos e garantir que o dinheiro chegasse efetivamente ao município. Mais: destacou que, em muitos casos, os recursos acabam travados por entraves burocráticos, o que exige acompanhamento constante e articulação direta em Brasília.

“Em Brasília, muita coisa trava e não anda se a gente não correr atrás. Fiz questão de acompanhar de perto e, graças a Deus, conseguimos liberar esses recursos. Isso vai fazer diferença de verdade na vida do povo de Sena Madureira, gerando emprego e melhorando a infraestrutura da cidade”, afirmou o senador.

Ressaltou ainda que continuará empenhado em ampliar os investimentos federais destinados ao Acre e assegurar a execução de novas obras estruturantes em diversos municípios do estado. Segundo ele, o desenvolvimento local depende diretamente da chegada desses recursos, especialmente em regiões que enfrentam limitações orçamentárias.

“Um estado pobre e carente de infraestrutura como o Acre precisa desses recursos federais. O meu compromisso é continuar lutando para que o dinheiro chegue na ponta, melhorando a vida das pessoas em cada município do nosso estado”, completou.

O prefeito Gerlen Diniz destacou o empenho e a dedicação do senador Petecão na articulação política que garantiu a liberação do convênio. Lembrou também que o recurso estava prestes a ser perdido, mas a intervenção do parlamentar foi decisiva para assegurar a continuidade do investimento.

“O senador Petecão tem sido um grande aliado dos municípios. Esse recurso já estava quase perdido, mas, graças ao esforço e à articulação dele junto ao governo federal, conseguimos garantir essa liberação. É uma conquista que vai beneficiar toda a população de Sena Madureira”, comemorou o prefeito.

