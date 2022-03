Senador Petecão anuncia destinação de R$ 700 mil para garantir apoio da Embrapa aos municípios isolados

O presidente da Assembléia Legislativa do Acre, Nicolau Júnior determinou que a equipe da secretaria de atividades legislativas da Casa, agilize a tramitação da mensagem n• 1922 do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão de auxílio-alimentação aos servidores em efetivo exercício no sistema estadual de saúde.

A proposta refere-se ao auxílio alimentação no valor de R$ 500 que o Estado vai pagar a partir deste mês aos trabalhadores efetivos do sistema público de saúde, não inclusos os ocupantes de cargos comissionados.

A matéria trás parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado, TCE, e garante o pagamento do benefício tão logo seja aprovada na ALEAC.

“É o governo cumprindo a palavra. Os bravos servidores da saúde merecem e da nossa parte daremos a maior agilidade possível. Esse auxílio é fruto de um grande esforço do governo que mobilizou todos os setores necessários para garantir o benefício. Aqui na Casa do Povo estou certo que todos os deputados, igual a mim, tem interesse em votar e aprovar a proposta no menor espaço de tempo”, disse Nicolau.

Segundo o projeto, o auxílio alimentação será pago mensalmente, independente da respectiva jornada de trabalho.

