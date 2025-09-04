Senador Alan Rick vistoria obras em Rio Branco e anuncia novos investimentos para a cidade

O senador Alan Rick (União-AC) cumpriu agenda nesta quarta-feira (3) em Rio Branco, vistoriando importantes obras viabilizadas por emendas de seu mandato e que representam avanços para a infraestrutura da capital.

Entre os projetos acompanhados está a construção do viaduto da Avenida Ceará com a Getúlio Vargas, que já se encontra na fase de escavações. A obra conta com investimento de R$ 18,7 milhões garantidos pelo senador e vai desafogar o trânsito em um dos pontos mais movimentados da cidade.

Alan Rick também visitou a Estrada Dias Martins, onde destinou R$ 6,5 milhões para a obra de ligação entre os bairros Ipê e Universitário.

“A estrada vai encurtar a distância percorrida diariamente por muitos rio-branquenses. Sem lama, sem poeira. Com asfalto, drenagem e calçada. Além de ligar o Ipê ao Universitário, esse trecho se conecta com outra obra realizada com recurso do nosso mandato: a Travessa Beija-Flor, que já une o Ipê ao Calafate. Imagina o quanto vai reduzir o tempo de viagem de quem sai do Calafate em direção ao Universitário”, destacou o senador.

Durante a vistoria, Alan Rick anunciou ainda a liberação de recursos para a construção de uma ponte de concreto no local, que substituirá a atual estrutura de madeira.

Outra agenda foi no estande de tiro da polícia penal, que conta com R$ 200 mil de emenda parlamentar para aquisição de materiais. A obra, que ficou paralisada por um período, foi retomada e deve ser entregue nos próximos dias. Ela utilizou mão de obra de reeducandos, unindo investimento em infraestrutura e ressocialização.

Após a visita ao estande, o senador esteve no Complexo Prisional de Rio Branco, onde almoçou com servidores em um dos alojamentos e reforçou o compromisso com os investimentos na segurança pública.

“O nosso mandato tem se dedicado a garantir recursos para obras estruturantes que melhorem a vida da população de Rio Branco e de todo o Acre. Estamos acompanhando de perto cada etapa para que os investimentos se transformem em benefícios reais para a cidade”, concluiu Alan Rick.