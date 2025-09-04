Tudo sobre Política
Senador Alan Rick vistoria obras em Rio Branco e anuncia novos investimentos para a cidade
Visitas incluíram o viaduto da Avenida Ceará (R$ 18,7 milhões), a Estrada Dias Martins (R$ 6,5 milhões), o estande de tiro (R$ 200 mil) e a nova ponte de concreto. Somados, os investimentos superam R$ 25 milhões para a capital.
O senador Alan Rick (União-AC) cumpriu agenda nesta quarta-feira (3) em Rio Branco, vistoriando importantes obras viabilizadas por emendas de seu mandato e que representam avanços para a infraestrutura da capital.
Entre os projetos acompanhados está a construção do viaduto da Avenida Ceará com a Getúlio Vargas, que já se encontra na fase de escavações. A obra conta com investimento de R$ 18,7 milhões garantidos pelo senador e vai desafogar o trânsito em um dos pontos mais movimentados da cidade.
Alan Rick também visitou a Estrada Dias Martins, onde destinou R$ 6,5 milhões para a obra de ligação entre os bairros Ipê e Universitário.
“A estrada vai encurtar a distância percorrida diariamente por muitos rio-branquenses. Sem lama, sem poeira. Com asfalto, drenagem e calçada. Além de ligar o Ipê ao Universitário, esse trecho se conecta com outra obra realizada com recurso do nosso mandato: a Travessa Beija-Flor, que já une o Ipê ao Calafate. Imagina o quanto vai reduzir o tempo de viagem de quem sai do Calafate em direção ao Universitário”, destacou o senador.
Durante a vistoria, Alan Rick anunciou ainda a liberação de recursos para a construção de uma ponte de concreto no local, que substituirá a atual estrutura de madeira.
Outra agenda foi no estande de tiro da polícia penal, que conta com R$ 200 mil de emenda parlamentar para aquisição de materiais. A obra, que ficou paralisada por um período, foi retomada e deve ser entregue nos próximos dias. Ela utilizou mão de obra de reeducandos, unindo investimento em infraestrutura e ressocialização.
Após a visita ao estande, o senador esteve no Complexo Prisional de Rio Branco, onde almoçou com servidores em um dos alojamentos e reforçou o compromisso com os investimentos na segurança pública.
“O nosso mandato tem se dedicado a garantir recursos para obras estruturantes que melhorem a vida da população de Rio Branco e de todo o Acre. Estamos acompanhando de perto cada etapa para que os investimentos se transformem em benefícios reais para a cidade”, concluiu Alan Rick.
Senador Sérgio Petecão destina R$ 2 milhões em emenda parlamentar para reforçar a saúde em Porto Acre e Brasiléia
Recursos serão usados para custeio, compra de medicamentos, pagamento de pessoal e manutenção das unidades de saúde
O senador Sérgio Petecão (PSD) anunciou a destinação de R$ 2 milhões para o fortalecimento da saúde nos municípios de Porto Acre e Brasiléia. Cada cidade receberá R$ 1 milhão, recurso que será aplicado diretamente no custeio de ações essenciais para a população.
Segundo Petecão, o investimento contempla a compra de medicamentos, o pagamento de profissionais da área e a manutenção das unidades de saúde.
“Eu sei das dificuldades que os municípios enfrentam, especialmente para manter o atendimento nas comunidades mais distantes. Por isso, fico muito feliz em poder contribuir com recursos que vão direto para onde o povo mais precisa. É dinheiro para manter o que já funciona e melhorar o que precisa”, destacou o senador.
A medida chega em um momento de grandes desafios para a saúde pública do Acre, em especial no atendimento das áreas mais afastadas, onde a carência de estrutura e de profissionais é ainda maior. Com os recursos, a expectativa é garantir melhor qualidade no serviço prestado à população.
