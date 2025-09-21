Senador Alan Rick visita obras de recuperação de ruas em Tarauacá e garante novos investimentos para o município

Assessoria – O senador Alan Rick (União-AC) esteve em Tarauacá neste sábado, 20, para acompanhar de perto obras e investimentos viabilizados por emendas de seu mandato no município.

A agenda começou na Rua Avelino Leal, que teve um trecho de quase 1 km recuperado com recurso garantido pelo senador. A via é um dos principais acessos à cidade e passa pelo Hospital Dr. Sansão Gomes, que também já recebeu emendas do parlamentar para aquisição de equipamentos e melhorias na estrutura. Durante a passagem pela região, Alan Rick aproveitou para visitar a unidade hospitalar e conversar com pacientes e servidores.

Em seguida, o senador esteve no bairro Copacabana, onde já estão em andamento as obras da 1ª etapa do Parque do Copacabana, viabilizadas por emenda de R$ 960 mil. O espaço contará com praça, pista de caminhada, quiosque, academia ao ar livre e áreas de convivência. Para a 2ª etapa, já estão assegurados R$ 1,6 milhão, destinados à construção de uma quadra de grama sintética coberta, com banheiros e vestiários, onde futuramente será instalado o núcleo da Escolinha de Futebol do Léo Moura.

A programação incluiu também a visita ao espaço que receberá a Tarauacá Rural Show, marcada para os dias 25 a 28 de setembro. A feira será realizada com apoio de emenda do senador, que destinou R$ 600 mil para ações de fortalecimento da agricultura, realização de feiras e aquisição de mudas para a Associação de Produtores Rurais de Tarauacá. O espaço está sendo preparado em terreno cedido pelo Instituto Federal do Acre (IFAC).

O assessor especial da prefeitura, Assis Souza, o secretário municipal de Esporte, João Janicélio, e outros integrantes da equipe do prefeito Rodrigo Damasceno acompanharam a agenda do senador.

“Em nome do prefeito Rodrigo, registro o agradecimento do povo de Tarauacá ao senador, que tem destinado muitos recursos à nossa cidade. Realizamos itinerantes de saúde em diversas comunidades, nossa principal avenida está pavimentada e calçada, estamos com a obra do Parque a todo vapor e vamos seguir assim, transformando recursos em benefícios reais para a população”, disse Assis.

“Nosso compromisso é garantir obras e investimentos que melhorem a qualidade de vida, fortaleçam a produção rural e tragam mais oportunidades para a população de Tarauacá”, destacou Alan Rick.