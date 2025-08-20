Tudo sobre Política
Senador Alan Rick recebe em Brasília a estudante acreana Nicoly Ketlen, vencedora do Jovem Senador 2025
Tudo sobre Política
O senador Alan Rick (União-AC) recebeu em seu gabinete, em Brasília, a estudante Nicoly Ketlen Silva, moradora de Cruzeiro do Sul e primeira colocada da etapa estadual do programa Jovem Senador 2025.
Nicoly se destacou entre os participantes do Acre com a redação sobre o tema “Emergência Climática: pense no futuro, aja no presente”, alcançando a maior pontuação do estado e garantindo sua participação na etapa nacional, que reúne os vencedores de todo o país.
Durante a visita, o senador parabenizou a estudante pela conquista e ressaltou a importância do programa como incentivo ao protagonismo da juventude acreana. “É uma alegria enorme receber a Nicoly no Senado. Ela representa não apenas Cruzeiro do Sul, mas todo o Acre, mostrando que nossa juventude tem talento, consciência cidadã e vontade de construir um futuro melhor para o Brasil.” destacou Alan Rick.
A estudante Yasmin da Silva Freitas, também de Cruzeiro do Sul foi a segunda colocada na etapa estadual. Em terceiro lugar ficou Ana Carolina da Silva Queiroz, de Rio Branco.
O Jovem Senador é uma iniciativa do Senado Federal voltada a estudantes do ensino médio da rede pública, com idade de até 19 anos. Todos os anos, um aluno de cada unidade da federação é selecionado por meio de concurso de redação e participa de uma semana de atividades em Brasília, vivenciando de perto o processo legislativo e apresentando propostas que podem se transformar em projetos reais.
Tudo sobre Política
Deputado Tanízio Sá destina R$ 50 mil para a realização do “Copão” no município de Tarauacá
O deputado estadual Tanízio Sá (MDB) garantiu uma emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil para a realização do “Copão” no município de Tarauacá. O recurso já foi creditado na conta da prefeitura e será utilizado para custear despesas do evento esportivo que mobiliza centenas de atletas locais e da região.
A demanda foi apresentada pelo vereador Totó (MDB), que destacou a importância do torneio como espaço de integração social e estímulo à prática esportiva. “O Copão é tradição em Tarauacá e movimenta toda a cidade. É um momento de lazer para as famílias e de incentivo ao esporte, principalmente para os jovens”, disse o parlamentar municipal.
Segundo Tanízio Sá, a destinação da emenda reforça o compromisso de apoiar ações que valorizem o esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento social. “O esporte é um dos caminhos mais eficazes para manter os jovens afastados de situações de risco, além de gerar união e alegria. Por isso, decidimos atender a reivindicação do vereador Totó e garantir esse recurso para o Copão”, afirmou o deputado.
O torneio, considerado um dos maiores da região, deve contar com dezenas de equipes e movimentar a economia local, principalmente no setor de alimentação e comércio durante os dias de jogos.
Prefeitura de Porto Walter dá passo histórico com criação do Sistema Municipal de Educação
Prefeito Bocalom usa verba pública para custear quatro servidores do Gabinete Militar em sua segurança durante viagem ao Festival do Açaí
Senador Alan Rick recebe em Brasília a estudante acreana Nicoly Ketlen, vencedora do Jovem Senador 2025
Deputado Tanízio Sá destina R$ 50 mil para a realização do “Copão” no município de Tarauacá
Prefeitura de Rodrigues Alves inicia pavimentação em ruas do município com apoio de emenda parlamentar
POLÍTICA
Prefeito Bocalom usa verba pública para custear quatro servidores do Gabinete Militar em sua segurança durante viagem ao Festival do Açaí
Quatro servidores do Gabinete Militar receberam diárias para acompanhar o prefeito durante o Festival do Açaí; gastos levantam questionamentos sobre...
Moradores do ramal do Pica-Pau fecham a principal via da 4ª ponte, em Rio Branco, após abandono da gestão do prefeito Bocalom
Protesto fecha a 4ª ponte em Rio Branco após descaso da gestão municipal. Moradores do ramal do Pica-Pau, em Rio...
Gladson Cameli pode ter levado a namorada Karol Queiroz e a filha em voo de jatinho pago com dinheiro público para evento partidário em Brasília
A recente publicação de Karol Queiroz, namorada do governador Gladson Cameli (PP), em seu perfil no Instagram, reacendeu o debate...
POLÍCIA
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
EDUCAÇÃO
Professores da rede municipal participam de capacitação para o 2° semestre letivo em Brasileia
Nosso compromisso é garantir que cada criança de Brasiléia tenha acesso a uma educação de qualidade”, diz secretária, Raiza Dias...
Cruzeiro do Sul retoma ano letivo: 11.481 estudantes voltam às salas de aula após as férias
Mais de 11 mil estudantes voltam ás escolas depois das férias Mais de 11 mil estudantes voltam às salas de...
Aluna do município de Assis Brasil representará o Acre na Conferência Nacional pelo Meio Ambiente
A jovem Emilly da Cunha Silva, de 13 anos, estudante do Colégio Estadual Joaquim Rodrigues Cartilha — localizado no Ramal,...
CONCURSO
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...
ESPORTE
Campeonato Rural de Futebol do km 69 chega à grande final com apoio da Prefeitura de Brasiléia
Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e valorização da cultura esportiva da nossa – Foto: Ailton...
Unibike empolga Brasiléia com a realização da 3ª Etapa do Campeonato de MTB 2025, reunindo atletas e fortalecendo o ciclismo
Unibike realiza 3ª Etapa do Campeonato de MTB – 2025 – Foto: Assessoria A Associação dos Ciclistas – Unibike realizou...
Brasiléia estreia com vitória e dá demonstração de força logo na abertura do Estadual de Futsal Série A 2025
A equipe de Brasiléia começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Estadual de Futsal da Série A 2025....
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque6 dias atrás
Mais um escândalo de gestão: CGU aponta falhas graves e força Secretaria de Educação, no governo Gladson Cameli, a cancelar contrato milionário
-
Política7 dias atrás
Vídeo desmente Petecão: senador nega promessa, mas aparece garantindo construção de 300 casas populares em Senador Guiomard
-
Política Destaque6 dias atrás
“Defensor da moralidade”? Secretário de Bocalom, João Marcos Luz, viaja a Florianópolis com diárias e passagens pagas pelo povo de Rio Branco
-
Política Destaque6 dias atrás
Bocalom lança edital de quase R$ 5 milhões para decoração natalina de 2025; Casa do Papai Noel e Pinheiro Digital vão custar quase R$ 1 milhão