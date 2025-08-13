Tudo sobre Política
Senador Alan Rick participa da abertura do 37º Congresso Nacional da Abrasel em Brasília
O senador Alan Rick (União-AC) participou, na noite de terça-feira (12), da abertura do 37º Congresso Nacional da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21, em Brasília. Maior encontro do setor de alimentação fora do lar no país, o evento reúne empresários, autoridades e representantes da gastronomia para debater desafios, apresentar soluções e fortalecer o ambiente de negócios.
Para Adriana Lage, conselheira da Abrasel e representante da presidente Patricia Parente, “ter um senador acreano participando desse momento mostra o compromisso dele com o fortalecimento de nossa cadeia gastronômica, que é um dos maiores geradores de empregos no Acre e no Brasil”.
Alan Rick ressaltou que o setor é estratégico para a economia e que seu mandato atua para criar condições mais favoráveis ao empreendedorismo e à geração de empregos.
No Senado, foi relator do PLP 178/2021, que simplifica obrigações tributárias e reduz custos para empresas, e defende a desoneração da folha de pagamento como medida essencial para estimular contratações. É também autor do substitutivo que instituiu a Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos, criando o “Selo Doador de Alimentos” para incentivar doações a pessoas em situação de vulnerabilidade.
“O congresso da Abrasel é um espaço importante para discutir soluções e impulsionar o crescimento de um setor dinâmico e gerador de oportunidades. Nosso mandato está comprometido com ações concretas para fortalecer empreendedores no Acre e no Brasil”, afirmou.
A programação segue até esta quarta-feira (13), com painéis, debates e troca de experiências entre empresários e autoridades.
Dra. Michelle Melo destaca urgência no transporte aéreo sanitário durante sessão na ALEAC
(Assessoria) – Na manhã desta quarta-feira (13), em plenário na Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC), a deputada estadual Dra. Michelle Melo chamou atenção para questões críticas relacionadas à saúde e à vida da população do estado.
Em seu pronunciamento, a parlamentar destacou a necessidade de agilizar a autorização de pouso e decolagem em pistas de aeroportos, com atenção especial para a pista de Trauacá. Segundo Dra. Michelle, problemas recentes no transporte aéreo sanitário evidenciam a urgência de medidas que garantam socorro rápido e eficiente.
“Não podemos menosprezar a perda de uma vida pelo fato do socorro não chegar a tempo. Todas as vidas importam, e a perda de uma vida é a perda de um valor incalculável”, afirmou.
A deputada informou que sua equipe já iniciou o levantamento de todas as pistas do estado, verificando quais possuem autorização noturna para voos de transporte sanitário e o alinhamento com o secretário de saúde estadual que se comprometeu a fazer tratativas a nível de governo federal para que essas autorizações sejam dadas o mais rápido possível com o objetivo de evitar tragédias em decorrência da demora do transporte aéreo sanitário.
Dra. Michelle Melo reforçou que seu mandato trabalha prioritariamente para garantir que soluções efetivas sejam encontradas, ressaltando o compromisso com a população e a defesa do direito à vida.
