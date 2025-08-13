Senador Alan Rick participa da abertura do 37º Congresso Nacional da Abrasel em Brasília

O senador Alan Rick (União-AC) participou, na noite de terça-feira (12), da abertura do 37º Congresso Nacional da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21, em Brasília. Maior encontro do setor de alimentação fora do lar no país, o evento reúne empresários, autoridades e representantes da gastronomia para debater desafios, apresentar soluções e fortalecer o ambiente de negócios.

Para Adriana Lage, conselheira da Abrasel e representante da presidente Patricia Parente, “ter um senador acreano participando desse momento mostra o compromisso dele com o fortalecimento de nossa cadeia gastronômica, que é um dos maiores geradores de empregos no Acre e no Brasil”.

Alan Rick ressaltou que o setor é estratégico para a economia e que seu mandato atua para criar condições mais favoráveis ao empreendedorismo e à geração de empregos.

No Senado, foi relator do PLP 178/2021, que simplifica obrigações tributárias e reduz custos para empresas, e defende a desoneração da folha de pagamento como medida essencial para estimular contratações. É também autor do substitutivo que instituiu a Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos, criando o “Selo Doador de Alimentos” para incentivar doações a pessoas em situação de vulnerabilidade.

“O congresso da Abrasel é um espaço importante para discutir soluções e impulsionar o crescimento de um setor dinâmico e gerador de oportunidades. Nosso mandato está comprometido com ações concretas para fortalecer empreendedores no Acre e no Brasil”, afirmou.

A programação segue até esta quarta-feira (13), com painéis, debates e troca de experiências entre empresários e autoridades.