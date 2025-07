Senador Alan Rick garante R$ 12 milhões e obra do novo Colégio de Aplicação avança na UFAC

O sonho de uma estrutura própria e moderna para o Colégio de Aplicação (CAP) da Universidade Federal do Acre (UFAC) começa a se concretizar com a construção da nova sede dentro do campus universitário, em Rio Branco. A obra, orçada em R$ 19 milhões, conta com R$ 12 milhões já garantidos pelo senador Alan Rick (União Brasil-AC) por meio de emendas parlamentares. O restante do valor também será assegurado pelo senador.

A apresentação oficial do projeto do novo Colégio de Aplicação foi realizada neste sábado, 12, no Teatro Universitário, reunindo pais, professores e servidores da UFAC e do CAP. Com mais de 20 mil m² de área total e 4,6 mil m² de área construída, a obra já alcançou 41% de execução e tem entrega prevista para fevereiro de 2026.

Atualmente, o CAP funciona em um prédio improvisado, anexo ao antigo Detran, com 490 alunos matriculados. A nova sede permitirá não apenas melhores condições para os ensinos infantil, fundamental e médio, como também a criação de turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), ampliando o acesso e a inclusão.

Durante o evento, o senador Alan Rick anunciou a destinação de recursos adicionais para a construção de uma piscina, estrutura não prevista no projeto original. A decisão atende a um pedido feito pelos próprios estudantes.

“O Colégio de Aplicação é referência no Acre, e sua nova estrutura vai oferecer muito mais que salas de aula — será um centro de formação, pesquisa e desenvolvimento para nossos jovens. Essa é uma das obras mais simbólicas do nosso mandato”, afirmou o senador, ao destacar o orgulho em contribuir com um projeto tão aguardado por alunos, pais e educadores.

A reitora da UFAC, Guida Aquino, agradeceu ao senador pelo apoio não apenas ao CAP, mas a diversos projetos da universidade.

“É um sonho antigo das famílias e dos alunos. Agora teremos salas modernas, laboratórios, biblioteca, refeitório e um espaço que permitirá ao estudante do ensino básico fazer pesquisa dentro da universidade. Minha gratidão ao senador Alan Rick é eterna. Ele tem apoiado fortemente não só o CAP, mas também outros projetos e obras da Universidade.”, disse.

O diretor do CAP, professor Cleilton França, classificou o momento como histórico.

“Hoje não apresentamos apenas um projeto, mas a materialização de um sonho. Cada sala construída representa esperança para estudantes, professores e técnicos que lutam por uma educação pública forte, inclusiva e acolhedora”, declarou.

A estudante Isabelly Bevilaqua, vice-presidente do grêmio estudantil também celebrou a conquista.

“Ver a construção do novo colégio saindo do papel é gratificante. É um símbolo de valorização da nossa educação. Que seja um espaço de inclusão, aprendizado e muitas conquistas”, pontuou.

A vendedora Antônia Vieira, mãe do aluno Alan, de 13 anos, também falou sobre a importância da obra. O filho tem TDAH e, segundo ela, o novo espaço vai melhorar diretamente sua rotina escolar.

“É a realização de um sonho. Hoje o espaço é improvisado e muito restrito. Ele precisa de mais área para se movimentar. A nova escola vai ajudar muito”, completou.

Investimentos na UFAC ultrapassam R$ 15 milhões

Além da construção do novo Colégio de Aplicação, o senador Alan Rick já destinou mais de R$ 15 milhões em emendas parlamentares para investimentos na UFAC. Os recursos contemplam desde infraestrutura até bolsas, laboratórios e apoio à expansão acadêmica.

Entre os destaques, estão:

• Construção do Laboratório de Engenharia Civil;

• Apoio ao curso de Medicina Veterinária, com recursos para bolsas, equipamentos, clínica veterinária e a implantação do curso em Xapuri;

• Estruturação da Unidade de Tecnologia de Alimentos, com aquisição de equipamentos e adequação de laboratórios;

• Reforma de espaços como o núcleo de comunicação, o centro de artes cênicas, o CEEAC e a pós-graduação;

• Instalação do Data Center em contêiner modular;

• Apoio ao doutorado interinstitucional e ao campus de Cruzeiro do Sul.