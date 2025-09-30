Senador Alan Rick garante emenda de R$ 700 mil para fortalecer transplantes de fígado no Acre

O senador Alan Rick anunciou a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 700 mil para a aquisição de um aspirador cirúrgico ultrassônico, equipamento de alta tecnologia considerado essencial para a realização de transplantes de fígado com doadores vivos.

A chegada desse aparelho representa um avanço histórico para a saúde pública do Acre, já que permitirá ampliar a capacidade do sistema em realizar procedimentos complexos que podem salvar vidas. Hoje, o estado enfrenta um cenário delicado: a fila de espera por transplantes de fígado continua registrando mortes semanais, resultado da falta de estrutura adequada para atender a demanda.

Alan Rick destacou que acompanhou pessoalmente o processo e interveio junto à Fundação Hospitalar do Acre para corrigir erros no plano de trabalho da Sesacre, que poderiam comprometer a aplicação correta do recurso. Segundo o senador, a verba será destinada exatamente para o fim solicitado pelo médico especialista em transplantes, Dr. Tércio Genzini, referência nacional na área.

“Esse equipamento é fundamental para que possamos dar condições reais de salvar mais vidas no Acre. Corrigimos a tempo o plano de trabalho, garantindo que o recurso chegue onde realmente precisa chegar”, afirmou o parlamentar.

Com a aquisição do aspirador ultrassônico, espera-se que mais pacientes possam realizar o transplante de fígado dentro do estado, evitando a necessidade de longos deslocamentos para outras regiões e reduzindo os riscos de morte durante a espera. A expectativa é de que a nova estrutura ajude a desafogar a fila de transplantes, trazendo mais esperança para dezenas de famílias que convivem com a angústia da espera.

Para Alan Rick, investir em saúde é uma missão prioritária:

“Estamos falando de vidas que não podem esperar. Esse investimento é um passo decisivo para dar dignidade às pessoas que lutam diariamente por uma chance de viver.”