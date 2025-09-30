Tudo sobre Política
Senador Alan Rick garante emenda de R$ 700 mil para fortalecer transplantes de fígado no Acre
O senador Alan Rick anunciou a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 700 mil para a aquisição de um aspirador cirúrgico ultrassônico, equipamento de alta tecnologia considerado essencial para a realização de transplantes de fígado com doadores vivos.
A chegada desse aparelho representa um avanço histórico para a saúde pública do Acre, já que permitirá ampliar a capacidade do sistema em realizar procedimentos complexos que podem salvar vidas. Hoje, o estado enfrenta um cenário delicado: a fila de espera por transplantes de fígado continua registrando mortes semanais, resultado da falta de estrutura adequada para atender a demanda.
Alan Rick destacou que acompanhou pessoalmente o processo e interveio junto à Fundação Hospitalar do Acre para corrigir erros no plano de trabalho da Sesacre, que poderiam comprometer a aplicação correta do recurso. Segundo o senador, a verba será destinada exatamente para o fim solicitado pelo médico especialista em transplantes, Dr. Tércio Genzini, referência nacional na área.
“Esse equipamento é fundamental para que possamos dar condições reais de salvar mais vidas no Acre. Corrigimos a tempo o plano de trabalho, garantindo que o recurso chegue onde realmente precisa chegar”, afirmou o parlamentar.
Com a aquisição do aspirador ultrassônico, espera-se que mais pacientes possam realizar o transplante de fígado dentro do estado, evitando a necessidade de longos deslocamentos para outras regiões e reduzindo os riscos de morte durante a espera. A expectativa é de que a nova estrutura ajude a desafogar a fila de transplantes, trazendo mais esperança para dezenas de famílias que convivem com a angústia da espera.
Para Alan Rick, investir em saúde é uma missão prioritária:
“Estamos falando de vidas que não podem esperar. Esse investimento é um passo decisivo para dar dignidade às pessoas que lutam diariamente por uma chance de viver.”
Governador e Presidente de Assembleia conversaram sobre gestão dos poderes e avaliaram evolução do Estado
O objetivo do presidente da ALEAC, deputado Nicolau Júnior, foi o de agradecer ao governador pela união de forças dos Poderes (Legislativo e Executivo) no sentido de levar à frente projetos que fortaleceram as instituições republicanas e se transformaram em resultado, efetivo, para a melhoria da vida das pessoas.
Nicolau afirmou:
“A sensibilidade do Sr. Governador de entender que os deputados e deputadas precisam ser reconhecidos em sua importância foi fundamental para que pudéssemos implementar mudanças significativas no trabalho dos 24 deputados do Acre. Por isso hoje convidamos para que ele viesse tomar um café conosco, para fazermos esse agradecimento”.
Já o Governador foi enfático ao dizer:
“A aprovação do nosso governo está ligada à aprovação da Assembleia. Nós temos informações e dados que comprovam isso. O trabalho da Assembleia tem sido, em parte significativa, responsável pelo nosso sucesso. Por isso eu também tenho que agradecer ao presidente Nicolau, que sem demérito nenhum a qualquer gestor que essa passou por essa casa, é o melhor presidente que a ALEAC já teve. Sua ação à frente do Legislativo do Acre transformou a dinâmica da ação dos deputados e deputadas. Isso deve ser reconhecido”.
Nicolau e Gladson conversaram sobre o que ainda precisa ser feito até o fim do segundo mandato do Governador Gladson, que se somará ao conjunto de ações já realizadas.
“Neste sentido é preciso dizer que as emendas dos nossos parlamentares (que eram R$ 200 mil no passado e quase nunca eram liberadas e hoje são R$ 4 milhões) chegam ao destino indicado por eles. Esse têm sido o caminho para que Executivo e Legislativo, inidos, possam transformar pra melhor a vida do nosso povo. Os resultados em todos os setores são visíveis e o reconhecimento das pessoas é evidente”, disse Nicolau.
Para ambos esse espírito de unidade entre os Poderes é o segredo para que o projeto de desenvolvimento do estado do Acre possa ser viável.
O governador afirmou que o estado precisa de lideranças que oportunizem um novo jeito de cuidar das pessoas e isso Nicolau Júnior tem feito e demonstrado com eficiência e eficácia. Para Gladson: “é disso que o Acre precisa”.
