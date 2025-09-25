Tudo sobre Política
Senador Alan Rick e Silvio Costa Filho trabalham por subsídio para passagens mais baratas na Amazônia
O senador Alan Rick, se reuniu nesta quarta-feira (24) com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, para tratar da regulamentação do subsídio ao querosene de aviação (QAV) na Amazônia Legal. A minuta da regulamentação foi elaborada pelo gabinete do parlamentar e prevê a utilização de recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC) para custear parte do combustível utilizado em voos na região, com o objetivo de reduzir o preço das passagens e democratizar o acesso ao transporte aéreo.
Durante a reunião, Alan Rick destacou a urgência do tema. “Aprovamos o subsídio ao QAV nos aeroportos da Amazônia Legal no ano passado, portanto, já é lei. Mas falta a regulamentação que define as regras de utilização desse crédito pelas empresas e posteriormente repassado como desconto nas passagens aéreas para a população da Amazônia. Apresentei essa minuta que ajuda o MPOR a agilizar esse processo. O recurso será oriundo do Fundo Nacional de Aviação Civil – FNAC.”
O ministro Silvio Costa Filho elogiou a proposta e reafirmou o compromisso do governo em fortalecer a aviação regional. “Recebi com muita atenção essa proposta do senador Alan Rick, fundamental para o Brasil e, em especial, para a região Norte. Esse subsídio é muito interessante e dialoga com o esforço do governo de ampliar a aviação regional. Estamos trabalhando para que mais aeronaves cheguem à região e, com iniciativas como essa, possamos reduzir o preço do combustível e, consequentemente, o valor das passagens. Podem contar comigo para democratizar o acesso ao transporte aéreo e fortalecer a integração do Norte e da Amazônia com o Brasil e o mundo.”
Deputada Socorro Neri assume relatoria de projeto que cria a Política Nacional da Bioeconomia
Nesta quinta-feira (25), a deputada federal Socorro Neri participou de um evento promovido pela Frente Parlamentar da Bioeconomia para dialogar sobre o Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia. Durante o encontro, a parlamentar acreana foi escolhida como relatora do Projeto de Lei Complementar (PLP) 150/22 na Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional.
O projeto cria a Política Nacional da Bioeconomia, estabelecendo princípios e instrumentos para que o Brasil desenvolva produtos, processos e serviços sustentáveis — como biodiesel, biofármacos e biofertilizantes —, aproveitando a imensa vocação natural do país e a riqueza da sociobiodiversidade brasileira.
Socorro Neri ressaltou que o trabalho de relatoria será conduzido de forma ampla e participativa, com diálogo aberto com a sociedade civil, representantes do Executivo, da academia, do setor produtivo e demais segmentos sociais. O objetivo, segundo a deputada, é garantir que a política avance na Câmara dos Deputados e se torne um marco na transição para uma economia de baixo carbono.
A parlamentar ainda agradeceu ao deputado Rodrigo Rollemberg, que presidiu a audiência, pelo convite e apoio à iniciativa.
Em seu discurso, Socorro Neri destacou a importância estratégica da bioeconomia para o país, com ênfase especial para a Amazônia e o Acre:
“A Política Nacional de Bioeconomia é importante para o país inteiro, como todos aqui mencionaram. Mas ela é importante de modo muito especial para a região que eu represento, para a Amazônia e para o Acre. É crucial para o nosso desenvolvimento. De modo que eu levarei esse trabalho com muita seriedade, com muita ética, com muita responsabilidade. Somente com a união de esforços nacionais e regionais conseguiremos transformar a bioeconomia em uma verdadeira alavanca para o desenvolvimento sustentável da Amazônia e do Brasil.”
Com a relatoria de Socorro Neri, o Acre ganha protagonismo no debate sobre sustentabilidade e desenvolvimento regional, consolidando a pauta ambiental como eixo central para o futuro econômico e social do país.
Hospital de Sena Madureira expõe o descaso do governo Gladson Cameli: falhas estruturais, falta de médicos e risco de contaminação
Deputada Socorro Neri assume relatoria de projeto que cria a Política Nacional da Bioeconomia
Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas
Escândalo na gestão Bocalom: equipamentos da agricultura familiar somem sem explicação e produtores denunciam descaso da prefeitura
Carro da Secretaria de Agricultura do governo do Acre é usado em encontro extraconjugal em Acrelândia; funcionária abandona veículo e foge pela mata
Escândalo na gestão Bocalom: equipamentos da agricultura familiar somem sem explicação e produtores denunciam descaso da prefeitura
A Câmara Municipal de Rio Branco foi palco de uma denúncia estarrecedora feita por produtores rurais que expõe, mais uma...
Carro da Secretaria de Agricultura do governo do Acre é usado em encontro extraconjugal em Acrelândia; funcionária abandona veículo e foge pela mata
Funcionária da Seagri é flagrada usando carro oficial para encontro extraconjugal em Acrelândia – Foto: Felipe Freire/ Secom Um vídeo...
“Se o prefeito sabe de corrupção e não denuncia, está prevaricando”, reage André Kamai após acusação de Bocalom contra vereadores
A fala do prefeito Tião Bocalom, que em entrevista afirmou “saber quem eram os vereadores que recebiam mensalinho [propina] das...
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas
Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Devido às fortes chuvas dos últimos dias, jogos do Copão são transferidos do Cruzeirão para a Arena do Juruá
Assessoria – Devido às fortes chuvas dos últimos dias, os jogos do Copão do Vale do Juruá, que seriam realizados...
Prefeito Zequinha Lima abre Copão do Vale do Juruá com seis seleções e premiação de R$ 5 mil
Assessoria – A prefeitura de Cruzeiro do Sul abriu na noite desta segunda-feira, 22, no Estádio o Cruzeirão, o Copão...
Esporte nos 121 anos de Cruzeiro do Sul: Prefeito Zequinha Lima abre a Super Copa das vilas
O prefeito Zequinha Lima abriu nesta quinta-feira, 18, no Estádio O Cruzeirão, a Super Copa das Vilas, que prossegue até...
