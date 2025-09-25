Senador Alan Rick e Silvio Costa Filho trabalham por subsídio para passagens mais baratas na Amazônia

Nesta quinta-feira (25), a deputada federal Socorro Neri participou de um evento promovido pela Frente Parlamentar da Bioeconomia para dialogar sobre o Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia. Durante o encontro, a parlamentar acreana foi escolhida como relatora do Projeto de Lei Complementar (PLP) 150/22 na Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional.

O projeto cria a Política Nacional da Bioeconomia, estabelecendo princípios e instrumentos para que o Brasil desenvolva produtos, processos e serviços sustentáveis — como biodiesel, biofármacos e biofertilizantes —, aproveitando a imensa vocação natural do país e a riqueza da sociobiodiversidade brasileira.

Socorro Neri ressaltou que o trabalho de relatoria será conduzido de forma ampla e participativa, com diálogo aberto com a sociedade civil, representantes do Executivo, da academia, do setor produtivo e demais segmentos sociais. O objetivo, segundo a deputada, é garantir que a política avance na Câmara dos Deputados e se torne um marco na transição para uma economia de baixo carbono.

A parlamentar ainda agradeceu ao deputado Rodrigo Rollemberg, que presidiu a audiência, pelo convite e apoio à iniciativa.

Em seu discurso, Socorro Neri destacou a importância estratégica da bioeconomia para o país, com ênfase especial para a Amazônia e o Acre:

“A Política Nacional de Bioeconomia é importante para o país inteiro, como todos aqui mencionaram. Mas ela é importante de modo muito especial para a região que eu represento, para a Amazônia e para o Acre. É crucial para o nosso desenvolvimento. De modo que eu levarei esse trabalho com muita seriedade, com muita ética, com muita responsabilidade. Somente com a união de esforços nacionais e regionais conseguiremos transformar a bioeconomia em uma verdadeira alavanca para o desenvolvimento sustentável da Amazônia e do Brasil.”

Com a relatoria de Socorro Neri, o Acre ganha protagonismo no debate sobre sustentabilidade e desenvolvimento regional, consolidando a pauta ambiental como eixo central para o futuro econômico e social do país.