Tudo sobre Política
Senador Alan Rick e deputada federal Socorro Neri cobram soluções urgentes para a BR-364 em reunião no DNIT
Tudo sobre Política
Assessoria – O senador Alan Rick (União-AC) e a deputada federal Socorro Neri (Progressistas-AC), coordenador e vice-coordenadora da Bancada Federal do Acre, estiveram nesta quarta-feira (8) na sede do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para tratar da situação crítica da BR-364, principal ligação rodoviária do estado com o restante do país.
Eles foram recebidos pelo diretor-executivo do DNIT, Carlos Barros, que confirmou a retomada imediata das equipes de manutenção nos trechos mais danificados e o início da reconstrução da rodovia entre Sena Madureira e Manoel Urbano até dezembro.
Alan Rick destacou que a situação da estrada é insustentável e exige ação rápida.
“Quem trafega pela BR sabe a condição dramática em que se encontra, totalmente deteriorada. Pedimos que as equipes retomem as áreas mais críticas e que o processo de reconstrução comece de imediato, já que o recurso de R$ 800 milhões está garantido para os primeiros 100 quilômetros. O diretor Carlos Barros nos assegurou que haverá mobilização para a retomada das obras”, afirmou o senador.
A deputada Socorro Neri reforçou o compromisso da Bancada com o acompanhamento constante das ações.
“É um trabalho que a gente segue permanentemente acompanhando. Já fizemos várias reuniões da bancada buscando garantir que a população, sobretudo dos municípios que dependem totalmente da BR-364, não fique isolada e tenha condições de trafegar com dignidade”, disse a parlamentar.
Alan Rick concluiu lembrando que o objetivo é garantir segurança e desenvolvimento para o povo acreano.
“Ao mesmo tempo em que se faz a manutenção, é preciso iniciar a reconstrução para garantir segurança aos acreanos. Isso aqui é trabalho pelo Acre!”, ressaltou.
Tudo sobre Política
Senador Petecão anuncia quase R$ 7 milhões para obras de infraestrutura em Sena Madureira
Assessoria – O município de Sena Madureira recebeu um importante reforço financeiro com a liberação da primeira parcela, no valor de quase R$ 1,4 milhão, destinada a investimentos em infraestrutura urbana. O recurso será aplicado em obras de pavimentação em blocos, drenagem e construção de calçadas, promovendo melhorias significativas na mobilidade e qualidade de vida da população.
Petecão informou que o montante, já disponível na conta da prefeitura, é proveniente de um convênio firmado com o Programa Calha Norte (PCN), vinculado ao Ministério da Defesa.
O anúncio foi feito nesta quarta-feira (8) pelo senador, que confirmou o pagamento e destacou a importância do repasse para o desenvolvimento do município. A execução e a aplicação dos recursos ficarão sob responsabilidade do prefeito Gerlen Diniz, que tem atuado em parceria com o senador na busca por investimentos federais.
Explicou que o convênio é resultado de uma emenda parlamentar do ex-deputado federal Flaviano Melo, totalizando quase R$ 7 milhões em investimentos destinados à infraestrutura de Sena Madureira.
Ainda de acordo com o parlamentar, o trabalho político realizado junto ao governo federal foi determinante para destravar o repasse dos recursos e garantir que o dinheiro chegasse efetivamente ao município. Mais: destacou que, em muitos casos, os recursos acabam travados por entraves burocráticos, o que exige acompanhamento constante e articulação direta em Brasília.
“Em Brasília, muita coisa trava e não anda se a gente não correr atrás. Fiz questão de acompanhar de perto e, graças a Deus, conseguimos liberar esses recursos. Isso vai fazer diferença de verdade na vida do povo de Sena Madureira, gerando emprego e melhorando a infraestrutura da cidade”, afirmou o senador.
Ressaltou ainda que continuará empenhado em ampliar os investimentos federais destinados ao Acre e assegurar a execução de novas obras estruturantes em diversos municípios do estado. Segundo ele, o desenvolvimento local depende diretamente da chegada desses recursos, especialmente em regiões que enfrentam limitações orçamentárias.
“Um estado pobre e carente de infraestrutura como o Acre precisa desses recursos federais. O meu compromisso é continuar lutando para que o dinheiro chegue na ponta, melhorando a vida das pessoas em cada município do nosso estado”, completou.
O prefeito Gerlen Diniz destacou o empenho e a dedicação do senador Petecão na articulação política que garantiu a liberação do convênio. Lembrou também que o recurso estava prestes a ser perdido, mas a intervenção do parlamentar foi decisiva para assegurar a continuidade do investimento.
“O senador Petecão tem sido um grande aliado dos municípios. Esse recurso já estava quase perdido, mas, graças ao esforço e à articulação dele junto ao governo federal, conseguimos garantir essa liberação. É uma conquista que vai beneficiar toda a população de Sena Madureira”, comemorou o prefeito.
Senador Petecão anuncia quase R$ 7 milhões para obras de infraestrutura em Sena Madureira
Prefeito Zequinha Lima intensifica incentivo aos empreendedores de Cruzeiro do Sul com a entrega de equipamentos
Senador Alan Rick e deputada federal Socorro Neri cobram soluções urgentes para a BR-364 em reunião no DNIT
Presidente da Aleac, Nicolau Júnior vai apresentar projeto que reconhece Acrelândia como a cidade do café com leite
Sistema OCB/AC marca presença no 8º Encontro Brasileiro de Pesquisadores em Cooperativismo
POLÍTICA
Michelle Melo cobra compartilhamento do PCCR da Saúde e pede celeridade ao governo: “A SESACRE quer avançar, mas parte do governo não rema junto”
Assessoria – Durante reunião da Comissão de Saúde Pública e Assistência Social realizada na manhã desta quarta-feira, 8,na ALEAC, a...
Kamai denuncia retrocesso e defende Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias: “Bocalom tenta destruir o PCCR e punir quem cuida do povo”
A Câmara Municipal de Rio Branco voltou a ser palco da luta dos Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e Agentes...
Enquanto o povo do Acre sofre com falta de investimento em políticas públicas, Mailza Assis gasta quase R$ 200 mil com móveis e decoração para o seu gabinete
Em meio à crise econômica que castiga o Acre, com hospitais enfrentando falta de insumos, servidores públicos desvalorizados e famílias...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Educação de Cruzeiro do Sul fortalece leitura em escolas de comunidades ribeirinhas
Assessoria – Na comunidade do Rio Croa, um dos pontos turísticos mais conhecidos de Cruzeiro do Sul, a Escola municipal...
Afya abre inscrições para Vestibular Unificado de Medicina com vagas no Acre e outras 31 unidades do país
Processo seletivo permite concorrer a até três unidades com apenas uma inscrição; no Acre, as oportunidades são em Cruzeiro do...
Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM
A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Equipe de Brasiléia conquista o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino 2025
A equipe de Brasiléia conquistou o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino...
Brasiléia avança à final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer o Boca do Acre
A equipe de Brasiléia garantiu sua vaga na grande final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer...
Com apoio da prefeitura, grande final do Campeonato Rodriguense de Motocross 2025 marca a tarde deste sábado
Assessoria – Emoção, velocidade e muita adrenalina marcaram a grande final do Campeonato Rodriguense de Motocross 2025, realizada neste sábado...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque5 dias atrás
Vice-governadora Mailza Assis assina decreto que garante diárias ao namorado Madson Cameli: mais um escândalo com o dinheiro público no Acre
-
Tudo Sobre Política II6 dias atrás
Prefeito Zequinha Lima asfalta 5 ruas de Cruzeiro do Sul em setembro, ao todo já são mais de 1.100 metros de asfalto entregues
-
Política6 dias atrás
Drama da falta de água em Rio Branco: bairros sofrem com escassez enquanto Prefeitura de Tião Bocalom desperdiça em áreas públicas
-
Tudo Sobre Política II5 dias atrás
Vereadora Lucélia Borges visita a Escola Kairala José Kairala e firma parcerias para fortalecer a educação no município