Senador Alan Rick destina mais de R$ 5 milhões para obras de asfaltamento no município de Acrelândia
“Tô feliz demais!” — foi assim que o seu Raimundo resumiu a alegria de ver o asfalto novinho chegar à Rua Sebastião Bocalom Júnior, em Acrelândia, onde mora há décadas.
Além do asfaltamento, a via recebeu reforço no sistema de drenagem e esgoto, calçadas e sarjetas, tudo garantido por recurso destinado pelo senador Alan Rick (União-AC) à Prefeitura de Acrelândia.
Outra frente de trabalho está em andamento na Avenida Brasil, atualmente na fase de terraplanagem, com investimento garantido por emenda do senador ao Deracre. Lá mora o seu Basílio, que lembrou como era o local há 30 anos:
“Rapaz, aqui era só mato, uma capoeira. Depois, ficou muito esburacada. Agora a esperança é que melhore. Vai ficar bem melhor, se Deus quiser e ao senhor, em quem votei sem nem conhecer e hoje tá aqui na minha casa trazendo esse benefício”, contou emocionado.
O senador Alan Rick esteve neste sábado (25) no município para a entrega de um trator à Associação Leiteira Porto Luiz 1 e aproveitou para vistoriar as obras de pavimentação.
“Já são mais de R$ 5 milhões destinados ao asfaltamento e à recuperação de ruas aqui em Acrelândia. As obras estão em andamento nessas duas vias, já assinamos a ordem de serviço para o início na Rua Atalaia, que liga a AC-405 ao bairro Portelinha. Ainda tem a Rua São Paulo e várias outras. Temos trabalhado muito e seguiremos assim por todos os municípios do nosso Acre”, afirmou o senador.
O prefeito Olavinho Boiadeiro também agradeceu a parceria e confirmou o início das novas obras:
“As máquinas estarão aqui semana que vem, porque essa é uma obra necessária demais. Temos uma escola aqui do lado que atende mais de mil crianças, com tráfego intenso de ônibus e outros veículos. Vamos recapear, colocar galeria onde não tem, calçadas, drenagem — tudo que é preciso com recurso garantido pelo nosso senador. Vai ficar show”, destacou o prefeito.
Projeto de R$ 8 milhões vai impulsionar o comércio do Alto Acre com novo shopping em Brasiléia
O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT), tem reforçado a parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Brasiléia e Epitaciolândia (ACEBRA), fortalecendo o desenvolvimento econômico e produtivo do Alto Acre.
A entidade tornou-se referência na articulação e valorização dos segmentos empresariais da região, promovendo um novo ciclo de crescimento baseado no associativismo e na cooperação institucional.
Entre as iniciativas mais significativas está o projeto do Shopping Comercial de Brasiléia, orçado em aproximadamente R$ 8 milhões.
O empreendimento será construído em um terreno cedido pelo Governo do Estado à ACEBRA em 2022, localizado na Avenida Manoel Marinho Monte, nº 810, Bairro Três Botequins, com área total de 5.243,37 m². O projeto prevê a construção de mais de 60 salas comerciais, destinadas a comerciantes de Brasiléia e Epitaciolândia atingidos por sucessivas enchentes do Rio Acre, além de novos empreendedores que buscam um espaço moderno e estruturado.
A cooperação entre o Governo do Estado do Acre, por meio da SEICT, e a ACEBRA envolve a doação do terreno, a elaboração dos projetos técnicos, a articulação para captação de recursos e o apoio técnico durante o acompanhamento das obras.
O projeto encontra-se atualmente em fase de captação de recursos e desenvolvimento dos projetos complementares, com o objetivo de iniciar a construção em breve.
De acordo com o secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita, a parceria entre o governo e a ACEBRA reflete o compromisso do Estado em impulsionar a economia regional e descentralizar investimentos. “A ACEBRA é exemplo de gestão responsável, articulada e comprometida. O projeto do shopping representa o resultado de uma política pública estruturada, que une planejamento, inovação e visão estratégica. Demonstra a determinação do governador Gladson Cameli em gerar oportunidades e fortalecer o interior como protagonista no crescimento econômico do Acre”, destacou Mesquita.
A gestão da ACEBRA, presidida pela empresária Inêz Tiziana de Melo Onofre, vem conduzindo um processo de reestruturação institucional exemplar. Desde 2019, a associação promoveu a regularização documental, o fortalecimento administrativo e o resgate da credibilidade junto ao empresariado e às autoridades públicas.
Essa atuação ampliou sua representatividade e abriu caminho para novas parcerias com Sebrae, Fieac e Federacre, resultando em programas de capacitação, feiras empresariais e ações sociais de grande impacto na região do Alto Acre.
As iniciativas reforçam o papel da ACEBRA como elo eficiente entre o poder público e o setor privado, consolidando sua imagem como entidade de confiança e representatividade.
O deputado federal e presidente da Fieac, José Adriano, destacou a importância da atuação. “A ACEBRA, por meio dessa diretoria, vem cumprindo de forma exemplar o papel de representar o setor empresarial do Alto Acre, liderando iniciativas que fortalecem o comércio e promovem o crescimento da região. Essa atuação exemplar trouxe grande reconhecimento à entidade e reafirmou seu papel como modelo de gestão responsável e comprometida com o desenvolvimento do interior acreano.” acrescentou.
