Senador Alan Rick destina emenda parlamentar de R$ 700 mil para obras da nova sede do Ministério Público em Xapuri

O senador Alan Rick (União Brasil-AC) destacou, nesta semana, o avanço das obras da nova sede do Ministério Público do Acre em Xapuri. A construção é resultado de uma emenda parlamentar de R$ 700 mil destinada por seu mandato, somada à contrapartida do MP e à doação do terreno realizada pelo Governo do Estado.

Alan Rick, que está em seu primeiro mandato no Senado Federal e já foi deputado federal por dois mandatos, tem direcionado recursos para fortalecer as instituições públicas e melhorar a estrutura de serviços essenciais no Acre.

“Seguimos firmes no compromisso de fortalecer as instituições e levar mais estrutura para quem precisa. Essa obra vai garantir mais dignidade ao trabalho dos promotores e servidores e mais acesso à justiça para a população xapuriense”, afirmou o senador.

O parlamentar lembrou ainda que a sede do Ministério Público em Assis Brasil já foi entregue, também construída com recursos de seu mandato, e que Tarauacá e Capixaba já contam com emendas asseguradas para novas unidades.

“Em Xapuri, é uma alegria acompanhar o andamento dessas obras, que vão aproximar os serviços ministeriais do cidadão. Aqui tem trabalho e compromisso com o Acre e com o fortalecimento das instituições que servem nosso povo”, concluiu.

Veja o vídeo no Instagram: