Senador Alan Rick critica postura ideológica do governo e pede diálogo com Trump para proteger economia nacional

De autoria da deputada estadual Maria Antônia (PP), foi sancionada nesta quarta-feira, 16, a lei que altera oficialmente o nome do Hospital de Dermatologia Sanitária de Cruzeiro do Sul. A unidade passa a se chamar Hospital de Dermatologia Sanitária Regional Willian John Woods Dr. Guilherme, em homenagem a um dos médicos mais importantes na história da saúde pública do Acre.

A proposta da parlamentar foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) e sancionada pelo governador em exercício, Nicolau Júnior. A nova denominação foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) e já está em vigor.

A mudança reconhece a trajetória de dedicação do médico Willian John Woods, conhecido como Dr. Guilherme, que teve atuação fundamental no combate à hanseníase — doença que marcou a história da saúde pública no interior do estado.

Com a homenagem, o hospital passa a carregar o nome de um profissional que deixou um legado importante na luta contra a doença na região do Juruá.